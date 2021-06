La regidoria de Benestar animal de València exposa el nou pla colonial felí als grups municipals

Connect on Linked in

La regidora de Benestar Animal, Glòria Tello, s’ha reunit este dijous amb representants dels grups municipals per exposar-los el nou Pla colonial felí amb què comptarà València. Els principals objectius d’este programa, que s’aprovarà en la Junta de Govern Local, són: protegir i gestionar les colònies de gats de la ciutat, corregir i minimitzar les possibles molèsties veïnals, fomentar l’adopció d’estos animals, i previndre problemes de salut pública. Este document, impulsat per la Regidoria de Benestar Animal, “en el marc d’una política que advoca per mesures animalistes”, proposa, entre altres accions, l’elaboració d’un cens de les colònies felines del municipi, que s’actualitzarà periòdicament, i la intervenció en estes perquè tinguen més del 90 % dels seus individus esterilitzats.

La regidora de Benestar Animal, Glòria Tello, ha informat hui d’este pla a tots els grups municipals de l’Ajuntament “perquè puguen fer les seues aportacions i amb l’objectiu de consensuar-lo”. Així, l’edil ha incidit “en la voluntat d’arribar a acords per millorar la convivència entre els animals i els ciutadans a través de la mediació i l’educació en el respecte animal”.

“El present Pla colonial felí del municipi de València (PCFV) està construït en funció d’esta motivació i seguint el marc normatiu i directrius de diverses organitzacions de prestigi nacional i internacional”, ha explicat Tello, qui ha anunciat així mateix que en el Consell de Benestar animal es crearà el Grup de treball de benestar felí (GTBF), entre les funcions del qual estaran les de consulta, seguiment i ajuda en l’execució del pla.

“A més —tal com ha manifestat la regidora— este grup de treball buscarà i propiciarà acords amb entitats de diferent índole per aconseguir que el PCFV en tota la seua amplitud i necessitats puga desenvolupar-se correctament en forma i temps, i sempre des del respecte a la dignitat, el benestar animal i els drets dels animals”.

“El pla és un indicador de la sensibilitat i preocupació municipal per la defensa i protecció dels animals i del treball realitzat perquè València siga un referent quant a protecció i benestar animal”, ha afegit Glòria Tello.

Pel que respecta al cens de les colònies de gats, “es durà a terme mitjançant eines informàtiques lligades al Sistema de Gestió Patrimonial (SIGESPA) desenvolupades en col·laboració amb el Centre de Suport Tecnològic (SERTIC) i els servicis veterinaris municipals”. Estarà estructurat de manera que quede evident la seua distribució per districtes, barris i colònies. Igualment, cada colònia comptarà amb una persona gestora responsable, i una o diverses persones col·laboradores que disposaran d’un carnet després de rebre la informació adequada.

Segons el document, “en els casos de risc vital, perill per a la salut o seguretat dels felins o canvi justificat d’usos urbanístics del terreny es realitzarà un estudi de viabilitat per procurar solucionar estos problemes, sent preferent el criteri del manteniment geogràfic de les colònies. En el cas extrem de ser necessària una reubicació s’aplicarà el protocol de reubicació”. D’altra banda, per al control poblacional de cada colònia, s’utilitzarà el mètode captura-esterilització-retorn (mètode CER) descrit en el procediment d’esterilització felina (PEF) desenvolupat pels servicis veterinaris municipals.

Finalment, Glòria Tello ha destacat que es crearà la figura del mediador per a la solució dels problemes de l’aplicació del PCFV amb els veïns i veïnes del municipi, es desenvoluparan plans de formació que seran impartits als col·laboradors i professionals relacionats amb el pla, i s’incidirà en la conscienciació de la ciutadania cap als drets dels animals.