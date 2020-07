La Regidoria de Benestar Social de Paiporta entrega beques-menjador per a 500 xiquetes i xiquets

Connect on Linked in

L’Ajuntament assumeix les ajudes a l’alimentació durant els 4 mesos de suspensió de les classes per un valor global de 72.000 euros

L’Ajuntament de Paiporta ha assumit les beques-menjador per a 500 xiquets i xiquetes de 360 famílies de la localitat durant els quatre mesos en què ha quedat suspesa l’activitat presencial dels centres educatius del poble, de març a juny.



Aquest programa, impulsat per la Regidoria de Benestar Social, completa el pla de la Conselleria d’Educació, que cobria aquelles criatures becades al 100%. La Regidoria de Benestar Social, en coordinació amb els centres educatius, ha ampliat aquestes ajudes als becats i becades amb menys del 100%, per un valor global de més de 72.000, i ha atorgat entre 45 i 85 euros mensuals per cada criatura, en funció del percentatge de beca-menjador concedida amb anterioritat.

L’àrea de Benestar Social ja va assumir en un primer moment les beques-menjador de la part corresponent dels mesos de març i abril, i ara ho fa amb els de maig i juny, amb un nou sistema de targetes-moneder que permeten fer compres a Consum i Charter. Aquestes targetes han començat a entregar-se aquest dijous, i les famílies beneficiàries les hauran de tornar una vegada hagen exhaurit el crèdit i abans que comence el nou curs.



L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, ha afirmat que “les persones en situació de vulnerabilitat són les que estan rebent el major impacte de la crisi, i per al govern de Paiporta són la màxima prioritat des del primer moment”. La dirigent paiportina ha agraït el treball de l’àrea de Benestar Social i del seu responsable, Rafa Gadea, per a “establir nous mètodes d’ajuda més àgils i eficients”. Per a Martín, Benestar Social “ha sigut una part fonamental de la resposta de l’Ajuntament a l’alerta sanitària i ho ha de seguir sent en el futur”.

Gadea, per la seua banda, ha afegit que “les beques menjador són, en molts casos, la garantia d’una alimentació suficient per a centenars de xiquets i xiquetes de Paiporta que s’havien quedat desemparats amb el tancament de les escoles”. Gràcies a aquest pla, “tenim la garantia que rebran els recursos necessaris”.

Programa d’alimentació infantil

Amb el mateix sistema de les targetes-moneder, l’Ajuntament també ha canalitzat el programa d’alimentació infantil durant l’estiu per a aquelles xiquetes i xiquets de famílies en situació de vulnerabilitat que necessiten beca per a juliol i agost. En aquest cas, el pressupost de Benestar Social ascendeix a uns 30.000 euros més.