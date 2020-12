La Regidoria de Benestar Social DE Picassent posa en marxa la iniciativa solidària “Jo x Tu, en Nadal recull aliments”

Print This Post

Des de la Regidoria de Solidaritat de Picassent s’ha posat en marxa la iniciativa municipal «Jo x Tu», una plataforma des de la qual s’ofereixen diferents iniciatives solidàries per al municipi on la ciutadania pot participar i ajudar així a fer de Picassent un poble més humà i solidari que fins al moment ha recollit un total de 4.000 quilograms d’aliments i 400 paquets de bolquers per a bebés procedents de les donacions realitzades pels centres escolars, l’IES l’Om i la ciutadania .



En esta primera proposta, que naix amb el títol «JoxTu, En Nadal recull aliments» tots els aliments recollits aniran destinats al banc d’aliments d’ADECUA Pan y Vida, entitat que col·labora amb 150 famílies de Picassent.

El regidor d’esta àrea, Carles Silla, ha volgut donar les gràcies als participants en la iniciativa.