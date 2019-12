La Regidoria de Comerç i Arrima’t presenten la campanya de Nadal

Connect on Linked in

L’equip de govern de l’Ajuntament de Sueca està procedint a asfaltar i repavimentar algunes zones de la ciutat que, després d’anys de queixes veïnals, encara continuaven presentant un aspecte molt deficient. “Des del Departament d’Urbanisme estem treballant als carrers Obrer Ruiz Gaitán, Carrasco i Vista Alegre, perquè, junt a altres zones del municipi, precisaven d’una actuació urgent a causa del seu estat. El nostre compromís és continuar intervenint en tots els carrers que ho necessiten, independentment de la zona en la qual es troben i de la densitat de població que tinguen, perquè tots els veïns i veïnes tenen els mateixos drets de disposar d’uns carrers perfectament condicionats”, ha assenyalat el regidor d’Urbanisme, Fernando Franco.



“En la passada legislatura, des de l’oposició, vam estar reclamant en infinitat d’ocasions actuacions urgents en determinades zones de la ciutat, però sempre obteníem la mateixa resposta de la seua impossibilitat perquè el pla d’execució urbanística ho impedia. Ara, des del govern, hem aconseguit per fi dotar a estos ciutadans d’uns carrers en condicions òptimes i continuarem treballant en esta línia, especialment en les zones més urgents, sempre tenint en compte la zona perifèrica perquè tota la ciutadania de Sueca té els mateixos drets”, ha explicat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.

Els treballs de condicionament continuaran als carrers Ciutat de Pamplona, plaça Jaume I, Sebastià Diego, Hort de Palmera, Camí Vell de Cullera, avinguda de Vilella, avinguda de José Maiques, les Sorts, Jaume Roig, Escultor Beltrán, Moro i placeta de Cervantes.

Al mateix temps que es fan estos treballs, des del departament d’Urbanisme s’ha creat una brigada d’obra que anirà resolent problemes que diàriament es vagen presentat d’una manera més immediata i senzilla, en aparença, com per exemple la reparació de voreres, etc. Este és el cas de les actuacions que ja s’han realitzat al carrer Sequial i Travessera Cebollers, per exemple, i de les que s’estan duent a terme al carrer la Canal, en la qual s’ha procedit a reinstal·lar una arqueta del desguàs, o la reforma de les voreres al carrer Foressos. “En este sentit, hem traçat una programació per a establir l’ordre d’actuacions i poder reparar tots estos desperfectes a la major brevetat”, ha assenyalat