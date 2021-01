La Regidoria de Comerç reparteix als negocis participants en la Mostra d’Aparadors targetes regal per a utilitzar en els propis comerços de la ciutat

Connect on Linked in

La Regidoria de Comerç de l’Ajuntament i l’associació comercial Arrima’t han començat a repartir, als negocis participants en la Mostra d’Aparadors Nadalencs, les targetes regal per valor de 100 euros per a utilitzar en eixos mateixos comerços participants, com a mostra d’agraïment per unir-se a esta iniciativa i contribuir així al fet que tots els diners invertits es queden en el comerç local de Sueca, a més de crear un major ambient nadalenc a la ciutat.



“Estem molt contents per l’alta participació que hem aconseguit amb esta Mostra d’Aparadors, a la qual s’han inscrit uns 70 negocis de la ciutat. Després de comprovar que el tradicional Concurs d’Aparadors que s’organitzava havia patit en els últims anys una baixada considerable de participants per diverses causes, i perquè no es perdera la il·lusió per decorar les botigues de la nostra ciutat, vam decidir enguany reconvertir el concurs en una mostra i entregar a cada participant una targeta regal per a consumir en els propis comerços participants, una manera de moure els diners sense que isqueren de Sueca”, ha assenyalat la regidora de Comerç, Manoli Egea.



L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; la regidora de Comerç, Manoli Egea; i el president d’Arrima’t, Tony Landete; han visitant els diferents comerços per a fer lliurament de la targeta regal en agraïment a la seua col·laboració. “Des de la Regidoria de Comerç treballem en diferents iniciatives, com ara esta Mostra, i en una sèrie de subvencions, amb la finalitat que tots els diners invertits, al voltant de 100.000 euros, s’utilitzen sempre en el nostre comerç local a través d’estes targetes regal. Esperem poder posar en marxa, en breu, noves subvencions que ajuden a mitigar l’impacte de la pandèmia en els nostres negocis”, ha explicat Manoli Egea.