La Regidoria de Cultura, amb la col·laboració de la Falla Bernat Aliño, convoca el 7é Concurs de Fotografia “Sueca en Falles” 2019

La Regidoria de Cultura, amb la col·laboració de la Falla Bernat Aliño, ha convocat la setena edició del Concurs de Fotografia “Sueca en Falles” 2019, amb la finalitat de fomentar i estimular l’activitat artística i creativa dels ciutadans al voltant de les Falles de Sueca, declarades Festa d’Interés Local de la Comunitat Valenciana i Bé d’Interés Cultural Immaterial.



Les sol·licituds per a participar en el concurs es presentaran en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament, en horari de 9 a 14 hores, del 2 al 16 d’octubre. Podran participar totes les persones que ho desitgen, autors de les seues fotografies. En el cas de menors d’edat, necessitaran l’autorització expressa dels seus pares o tutors. Cada participant podran presentar fins a 3 fotografies, que hauran de ser originals, inèdites i no haver estat premiades en cap altre concurs. Per a més informació, es pot consultar la pàgina web de l’Ajuntament.



El jurat seleccionarà les obres que s’exposaran en l’Espai Moret de la Sala Municipal d’Exposicions Els Porxets, des del 17 fins al 27 d’octubre, en horari de 19 a 21 hores. El primer premi està dotat amb 250 euros i diploma; el segon, amb 150 euros i diploma; i el tercer, amb 100 euros i diploma.