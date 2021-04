La Regidoria de Cultura ha lliurat els premis del concurs La fallera de la Casa de la Cultura

Print This Post

L’exposició de les obres presentades es podrá visitar fins el 8 de maig

Ahir per la vesprada va tindre lloc l’acte de lliurament de premis del Concurs de pintura i la inauguració de l’exposició dels dibuixos que estarà ubicada a la Casa de la Cultura.

La Regidoria de Cultura en col·laboració amb la Regidoria d’Educació i Infància han lliurat els 21 premis atorgats en este concurs que tenia com a objectiu decorar la figura fallera que ocupava l’entrada de la Casa de la Cultura.

S’hi han presentat 840 dibuixos realitzats per alumnes de 1r a 6é de primària, d’Educació Especial i de participació lliure. Els estudiants han pintat el dibuix de la figura de la fallera de dos metres, dissenyada i fabricada per David Boluda, que serà pintada per l’alumnat i pel professorat de l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques.

El jurat format per Alfred Aranda, Regidor de Cultura, Elisa Torremocha, directora de la Casa de la Cultura i Lambert Penalba, director de l’EMAP han lliurat un diploma a tots els guardonats. Els guanyadors dels huit premis han rebut una figureta de la fallera, pintures i un llibre; els finalistes, material de dibuix i un llibre.

També han atorgat una menció especial al dibuix d’una fallera que rendeix un homenatge al personal sanitari i un premi per al nom de la figura de la fallera, triat per sorteig, que és Amparito.

Primers premis:

1r curs: Ainhoa Hernández Boluda (La Purísima), 2n. Andreu Palomares Giménez (Federico García Sanchiz), 3r. Anna Valera Maruenda (Tirant lo Blanc), 4t. Leire Ferris Candel (Federico García Sanchiz), 5é. Lidia Requena Blasco (Alborxí), 6é. Carlos Soares Expósito (La Purísima), Andrei Gognza (CPCEE Carmen Picó), Martina Bàguena Valero (participació lliure), Zoila Montalvà Boluda (menció especial) i Amparo (pel nom de la fallera CC).

A l’acte de lliurament han assistit, entre altres l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, el Regidor de Cultura, Alfred Aranda, la Regidora d’Educació i Infància Maria Calvo, el regidor de Festes, Xavi Pérez, Leti Piquer, regidors de Joventut i representants dels centres educatius.

L’exposició estarà oberta fins el dia 8 de maig. Cal destacar la qualitat de les obres així com la varietat de les tècniques decoratives emprades.

El Regidor de Cultura Alfred Aranda ha manifestat el seu agraïment als centres educatius per participar en este concurs que ha demostrat la creativitat dels xiquets i les xiquetes i també la seua estima per la festa fallera tan viva i arrelada a la nostra ciutat.

Amb esta activitat, que aglutina participació i creativitat, hem volgut mostrar la nostra solidaritat amb els oficis relacionats amb les falles i que estan afectats per la crisis sanitària.