La Regidoria de Cultura presenta la campanya ‘La Biblioteca t’ajuda a créixer’

Hui 23 d’abril, Dia del Llibre, la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sueca ha presentat a la Biblioteca Municipal la campanya ‘La Biblioteca t’ajuda a créixer’, que té per objectiu inculcar els xiquets i xiquetes des del seu naixement, l’hàbit saludable de la lectura, perquè puguen beneficiar-se de tot el que els pot aportar, tant a nivell intel·lectual com social. En l’acte de presentació de la campanya, han participat el regidor responsable de l’àrea, Vladimir Micó; el cap del Gabinet Psicopedagògic Municipal, Carles Vendrell; i el treballador de la Biblioteca Municipal, Jesús Campillo.

“Dins dels actes organitzats al voltant d’este Dia del Llibre, hem volgut presentar esta campanya el títol de la qual reflecteix exactament la nostra pretensió: que la biblioteca ajude a créixer en tots els sentits als xiquets i xiquetes de Sueca. Totes les famílies interessades, poden posar-se en contacte amb la Biblioteca i, d’esta manera, els seus bebés nounats obtindran de manera gratuïta el carnet d’usuari o usuària i un llibre com a regal, evidentment, adaptat a la seua primerenca edat. El nostre objectiu és crear un vincle directe entre les famílies, i els i les menors, i la biblioteca, de manera que forme part habitual de les seues vides”, ha explicat el regidor de Cultura, Vladimir Micó, qui ha assenyalat també que esta campanya es posa en marxa amb la millor intenció, per a contribuir a un millor desenvolupament personal dels xiquets i xiquetes. Així mateix, ha tingut paraules d’agraïment per al cap del Gabinet Psicopedagògic Municipal i els treballadors i treballadores de la Biblioteca, pel seu suport incondicional per a posar en marxa la campanya.

Per la seua banda, el cap del Gabinet Psicopedagògic Municipal, Carles Vendrell, ha fet referència en la seua intervenció, a la importància de la lectura “perquè està demostrat que el fet de llegir contribueix a millorar les condicions personals i socials de l’ésser humà. Les evidències de la neurociència així ho han demostrat. Tots els processos que posem en marxa de tipus psicofisiològic quan llegim, repercuteixen de manera beneficiosa, no sols a millorar les nostres capacitats de processament de la informació (pensament, intel·ligència o maneig del llenguatge), sinó també en les qüestions de tipus emocional i en les condicions socials econòmic/laborals i de convivència social”. A manera de conclusió, Carles Vendrell ha explicat també que la lectura és el millor remei per a totes les coses i la millor eina de prevenció que podem utilitzar, d’ací la importància que té esta campanya dirigida als més xicotets i xicotetes de la casa.

Finalment, Jesús Campillo, com a treballador de la Biblioteca, ha fet referència a altres de les activitats que s’han posat en marxa al voltant de la celebració del Dia del Llibre, com ara l’exposició que es mostra en una zona destacada de la instal·lació i que fa referència a la importància del llibre, les biblioteques i l’escriptura.