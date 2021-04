Connect on Linked in

Sandra Gómez anuncia que abans d’estiu començarà la revisió del PGOU a Torrefiel perquè siga un barri 15 minuts

La Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana durà a terme la revisió detallada del PGOU a Torrefiel i establirà «els mecanismes de gestió necessaris per a obtindre els terrenys que confinen amb la ronda per a executar les zones verdes que facen de matalàs amb la ronda i siguen un espai d’esplai i relació veïnal», ha anunciat la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez. «Els barris d’esta zona necessiten zones verdes, dotacions públiques i acabar amb els solars», ha puntualitzat Gómez.

Sandra Gómez ha exposat esta setmana a representants de l’Associació de Veïns de Torrefiel i de la Banda de Música, que des d’Urbanisme es treballa «una proposta d’integració de la Ronda, tant nord com sud, que aborde una solució global amb tots els barris que confinen amb ella».

A més, ha informat que abans d’estiu es començarà la revisió del PGOU a Torrefiel perquè siga un dels barris del model 15 minuts. Ha explicat este barri «arrossega molts problemes i deficiències des de fa dècades i que, per tant, té uns problemes i necessitats específics que hem de resoldre».

D’una banda, la vicealcaldessa ha proposat als veïns i veïnes «un projecte d’integració de la Ronda, amb tots els barris que confinen amb ella, que ajude a ‘permeabilitzar’ l’espai perquè deixe de ser una barrera visual i física». «Entenem la Ronda de manera global, amb un projecte integral de la Ronda, no una visió ‘monobarri’, sinó un projecte que compte amb tots els barris tant del nord com del sud de la ciutat, ja que abordar la Ronda només pensant en un barri seria una posició no solidària», ha apuntat la vicealcaldessa.

En el cas de Torrefiel, Gómez ha assenyalat que el barri «necessita una solució específica de zones verdes, per la qual cosa la proposta d’Urbanisme és que tots els terrenys que estan pràcticament en desús, més enllà de tindre tanques publicitàries, passen a ser servicis públics per a les seues veïnes i veïns, noves zones verdes que ajuden a ‘permeabilitzar’ i esmorteir l’impacte ronda-barri». «Es tracta de treballar perquè l’Ajuntament adquirisca els terrenys que hui dia no li pertanyen per a poder desenvolupar zones verdes, reivindicades durant dècades per la seua associació de veïns, generant un matalàs verd entre la Ronda i el barri», ha apuntat la vicealcaldessa.

TORREFIEL 15 MINUTS

D’altra banda, Sandra Gómez ha anunciat que abans de l’estiu, Urbanisme començarà la revisió de la seua unitat funcional perquè el barri de Torrefiel siga un barri a 15 minuts, que compte amb les dotacions i servicis públics necessaris per a poder ser un barri consolidat», una premissa, que ha recordat, «ja estem treballant en barris com Natzaret, Campanar o Malva-rosa, i en els pobles de Cases de Bàrcena i Castellar-l’Oliveral». Amb l’inici de la revisió es començarà el període de consulta que dóna lloc a la participació ciutadana de les entitats socials i veïnals del barri, perquè posteriorment es puga establir un pla de treball amb les entitats del barri.

La vicealcaldessa ha assenyalat que Torrefiel «no pot ser un barri abandonat, que caiga en el parany de l’anterior corporació», per això des d’Urbanisme treballem perquè «no hi haja barris de primera i de segona, ja que tots els barris són importants, molt especialment els de les famílies treballadores, famílies humils que necessiten del suport i impuls de l’Ajuntament».

ALTRES PROBLEMES

La vicealcaldessa ha informat que durant la reunió també s’ha informat sobre la situació del centre sociocultural del barri. Així, Gómez ha assenyalat que des d’Urbanisme «estem treballant per a poder passar pàgina a la irresponsabilitat d’una empresa que va deixar tirats, l’any passat, tant a l’Ajuntament com al barri causant un greu perjudici, i que puguem licitar un nou contracte al més prompte possible per a poder reprendre les obres».