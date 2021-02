Connect on Linked in

El vicealcalde recorda que “no es pot travessar la línia de cordes i que l’estany és un lloc sensible”

La Regidoria de Devesa-Albufera ha col·locat una vintena de cartells informatius en l’estany de Pujol per recordar els visitants la necessitat de protegir les aus i la resta de fauna i plantes que hi habiten i descansen en esta zona a més d’impedir que es traspassen les estaques i cordes que separen la zona de passeig i la reservada als animals. El vicealcalde i regidor de Devesa-Albufera, Sergi Campillo, ha recordat que “l’estany és un lloc sensible que hem de cuidar i el millor acte d’amor que podem fer per l’Albufera és respectar les normes i protegir el nostre medi ambient”.

El regidor subratlla que els cartells informatius “adverteixen que no es pot traspassar la línia de cordes que vam instal·lar fa uns anys per protegir l’estany de Pujol i les comunitats d’aus que hi viuen”. Sergi Campillo recorda que “les aus s’hi veuen afectades per les incursions de les persones que travessen les cordes i algunes persones no acaben d’entendre que les zones delimitades amb cordes i estaques no són transitables i tampoc no es poden soltar gossos”.

El vicealcalde lamenta que “hem vist imatges preocupants com, per exemple, gossos nadant en l’estany, tot i que és veritat que són una minoria”. Campillo recorda que “l’estany és una zona de reserva d’aus molt important” i que els ocells usen l’Albufera “per alimentar-se o, en el cas de les aus migratòries, per fer parada, guardar energies o descansar en el seu llarg camí”. Campillo ha destacat especialment l’impacte de l’acció humana en la supervivència del corriol camanegre. “El corriolet és una espècie vulnerable segons el catàleg valencià d’espècies protegides, una espècie que cria en l’estany i hem de protegir al màxim les seues zones de nidificació i alimentació”.

L’edil ha assenyalat que “l’Albufera, i en concret l’estany de Pujol, està sotmesa a una gran pressió perquè és una de les zones més visitades”. Per això, segons el vicealcalde, “quan anem a la Natura hem de respectar els animals i les plantes que hi viuen, hem de ser conscients que estem en un lloc sensible i que l’acte d’amor més important que podem fer a l’Albufera és respectar les normes i protegir el nostre Medi Ambient”.

VOLUNTARIAT AMBIENTAL

En paral·lel, les entitats ambientalistes que gestionen el Tancat de la Pipa, SEO/BirdLife i Acció Ecologista-Agró, mantenen també un programa de voluntariat ambiental per a la vigilància de les aus d’esta zona. Els voluntaris i voluntàries, que van començar la seua activitat fa un parell de setmanes i es mantindran operatius fins al pròxim mes de maig, informen els visitants i ajuden a preservar la tranquil·litat de la fauna.

En les últimes setmanes, i coincidint amb el tancament perimetral de la ciutat, s’ha observat una major afluència dels veïns de València al parc natural. Per conéixer el treball dels voluntaris i voluntàries, les dos entitats han elaborat este vídeo.

El programa de voluntariat s’emmarca dins del conveni que l’Ajuntament manté amb les entitats SEO/BirdLife i Acció Ecologista-Agró per a la custòdia i la conservació del parc natural de l’Albufera.