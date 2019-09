La Regidoria de Festes decideix posposar de nou els jocs infantils previstos per a hui

Connect on Linked in

Les condicions climatològiques han tornat a provocar que la Regidoria de Festes haja decidit posposar els jocs infantils aquàtics que estaven previstos per a hui, en suspendre’s divendres passat per les previsions de pluja.



Finalment, s’oferiran el dilluns 23 de setembre, però des de la Regidoria es vol informar que no seran ja aquàtics, per a adaptar-los millor al temps més propi de finals de setembre. “Hem decidit canviar de nou la data perquè les condicions climatològiques no són les més idònies. Volem que els xiquets i xiquetes disfruten al màxim i, per això, celebrarem estos jocs el dilluns 23 però ja sense aigua. Seran un altre tipus de jocs que estem segurs els encantaran”, ha explicat Gema Navarro, regidora de Festes.