La Regidoria de Festes recomana a la ciutadania que gaudisquen de l’espectacle pirotècnic Solluna des dels seus domicilis

Com ja vam anunciar fa uns dies, des de la Regidoria de Festes s’està treballant per a oferir a la ciutadania el pròxim 8 de setembre, festivitat de la Mare de Déu de Sales, patrona de la ciutat, un esdeveniment pirotècnic innovador consistent en la disparada de tres castells de manera simultània perquè puguen ser contemplats des de qualsevol lloc del municipi. “Amb això, pretenem recuperar un poc de l’esperit festiu que viu la nostra ciutat tots els anys quan arriba el mes de setembre”, apuntava la regidora de Festes, Gema Navarro, qui ha volgut oferir algunes recomanacions a la població a l’hora de gaudir d’este esdeveniment pirotècnic. “Ens agradaria posar l’accent i insistir en la conveniència de contemplar l’espectacle des dels balcons i terrasses dels seus domicilis. Si no disposen d’ells, la recomanació és que ho gaudisquen des del lloc de millor visualització més pròxim al seu domicili. Així mateix, en compliment de les mesures preventives per la Covid-19, és obligatori l’ús de la mascareta, la distància de seguretat entre persones no convivents i evitar les aglomeracions. Apel·lem a l’actitud responsable de tota la ciutadania”.



L’espectacle Solluna tindrà lloc el pròxim dia 8 de setembre, a les 22 hores, i serà oferit per la pirotècnia Ricardo Caballer. Consistirà en la disparada de tres castells que oferiran el mateix espectacle, de manera simultània, des de tres punts diferents de la ciutat: les avingudes de l’Albufera i de l’Arròs i el Camí Vell de Cullera.