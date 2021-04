La Regidoria de Gestió de residus i neteja de l’espai públic de València llança els seus comptes oficials en xarxes socials

Connect on Linked in

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha anunciat que este dimecres comencen a funcionar les xarxes socials de la Regidoria de Gestió de Residus i Neteja de l’Espai Públic «en el marc de la política d’educació ambiental que duu a terme l’Ajuntament». Des de hui mateix, els veïns i veïns de València ja poden seguir els nous comptes de Twitter, Facebook i Instagram que es presenten sota la identificació comuna #ValencianetaVLC.

Campillo ha subratllat que la Regidoria està treballant actualment en el Pla d’Educació Ambiental de l’Ajuntament; «i la creació de les xarxes socials per a estar presents en este espai era important per a poder emetre missatges d’una correcta gestió ambiental de residus i també amb consells per a fomentar el civisme en la cura de la nostra ciutat respecte a la neteja urbana«, ha explicat. «I, a més –ha afegit- per a disposar d’un pont entre els veïns i veïnes de la ciutat amb el govern municipal i els servicis, de manera que es puguen atendre les seues sol·licituds també a través de les xarxes».

Tal com ha assenyalat el vicealcalde, «hui dia les xarxes socials són un dels espais de comunicació més importants per a tota la població a tot el món, i este és un espai que teníem encara pendent de crear i de gestionar». L’objectiu, en paraules del delegat, és que el veïnat de la ciutat puga contactar directament amb l’Ajuntament en un espai específic dedicat als temes de neteja i de gestió de residus de la ciutat. Fins a este moment, esta funció l’exercien les xarxes socials generals municipals, «però amb la creació d’este perfil propi volem concretar els missatges i fer una política de comunicació en xarxes específica en este segment», ha explicat Sergi Campillo.

En els tres casos, Twitter, Facebook i Instagram, la identificació triada és #ValencianetaVLC, perquè siga fàcilment identificable. El vicealcalde ha animat la ciutadania «a seguir des de hui estes xarxes socials, per a poder contactar i seguir els consells que ja comencem a llançar respecte a la neteja i a la recollida de residus».

Entre els assumptes sobre els quals s’informarà als veïns i veïnes en estos canals oficials estan els horaris de recollida dels residus, i informació sobre la recollida gratuïta de mobles i sobre la ubicació dels ecoparcs. Així mateix, es recordaran els residus que van a cada contenidor: el blau per al paper i cartó, el groc per als envasos, l’iglú verd per al vidre, i el marró per a la matèria orgànica. I també tindran presència les novetats que presenta la regidoria en estes matèries, com el recent anunci d’instal·lar contenidors d’oli domèstic en via pública.