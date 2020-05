LA REGIDORIA DE JOVENTUT COL·LABORA, PER PRIMERA VEGADA, EN UN PROGRAMA PER AJUDAR A LES DONES JOVES CINEASTES

Connect on Linked in

El Pla Jove 2019-2023, el document estratègic que defineix les polítiques municipals de Joventut, «dona resposta a les demandes i necessitats de les persones joves de la ciutat», segons ha afirmat la regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, en donar compte de la memòria de les actuacions dutes a terme durant el primer any d’implementació. A més de mesurar el grau de desenvolupament dels programes i analitzar de quina manera s’estan executant els objectius plantejats inicialment, la regidora ha anunciat que l’Ajuntament també «aposta per una joventut compromesa amb una ciutat igualitària, i que l’esmentat pla es completa amb accions que promoguen la igualtat entre la gent jove, com la col·laboració, per primera vegada, en el Programa Atenea per a dones joves cineastes».

«El ritme d’implementació del Pla de Joventut es pot considerar com a molt bo, tenint en compte que va començar a desenvolupar-se al mes d’abril de 2019», ha valorat la regidora de Joventut, Maite Ibáñez, qui este matí ha presidit la comissió de seguiment inter-àrees (comissió tècnica), encarregada de garantir la transversalitat i coordinació entre les diferents regidories i serveis implicats en les accions del Pla. A l’acabar, ha anunciat que ha convocat per a la pròxima setmana a la comissió de seguiment, amb els representants polítics dels grups municipals, amb la participació de Consell de la Joventut de València.



En esta trobada, la responsable de Joventut de l’Ajuntament de València farà un balanç del desenvolupament del Pla, estructurat en cinc eixos d’intervenció: joventut emancipada, joventut compromesa, joventut participativa, joventut activa i barris joves. Estos eixos presenten diferents àmbits d’actuació, centrats en les principals preocupacions i interessos de les persones joves, com són la formació, l’ocupació, l’habitatge, l´oci educatiu, la igualtat, la interculturalitat o la cooperació.



En este sentit, Ibáñez ha destacat que durant 2019 s’han realitzat 136 tallers Apunta’t, sobre ocupació, idiomes, desenvolupament sostenible, oci i culturaparticipació, prevenció de la violència, salut i sexualitat, gènere i tics, desenvolupats principalment en els Centres Municipals de Joventut.

Entre els programes destacats, es troba el de Residències Artístiques, un programa de suport econòmic i de cessió d’espais per als projectes de joves artistes i creadors locals, o Cultura Jove, orientat a promoure i facilitar l’accés de la joventut a una programació cultural variada. Pel que fa a este últim programa, cal dir que durant 2019 s’han adquirit 440 places de 23 espectacles per a la distribució per sorteig entre les persones joves de la ciutat.



D’altra banda, durant el confinament la regidoria està oferint una programació setmanal d’activitats i continguts en línia, com a grups de conversa en valencià i anglés, debats, tallers, sessions d’exercici físic i ball, etc. «L’experiència demostra que estem davant d’un pla dinàmic, que s’adapta a la realitat i conjuntures de cada moment i, sobretot, a les demandes del jovent de la ciutat de València”, ha valorat Ibáñez. Sense anar més lluny, fa un par de setmanes la regidora va mantenir un directe a Instagram, organitzat pel Consell de la Joventut de València, per respondre a les preguntes i inquietuds, «ja que és fonamental connectar amb la gent jove i amb la realitat que té ara».



PROGRAMA ATENEA PER A DONES JOVES CINEASTES



Pel que fa a les pròximes actuacions, la regidoria aposta per desenvolupar un ampli programa de cursos en línia de formació, inserció laboral, idiomes i tallers, així com per ampliar la dotació pressupostària del programa Residències Artístiques i el de Cultura Jove.



«Al Pla Jove, que també aposta per una joventut compromesa amb una ciutat igualitària, es contemplen accions que promoguen la igualtat entre la gent jove. Per això, la regidoria col·labora este any – per primera vegada – en el Programa Atenea, una iniciativa creada per l’Associació Dona i Cinema i organitzada per l’Institut Valencià de Cultura (IVC) per reduir la gran desigualtat de gènere en els sectors més professionalitzats de la indústria cinematogràfica, els circuits comercials i els festivals de cinema», ha explicat la regidora.



Este programa, en el qual participen quatre niversitats de la Comunitat Valenciana, pretén fomentar el talent de dones joves directores en la fase final dels seus estudis o acabades de graduar en cinema, oferint tutories personalitzades amb expertes del sector cinematogràfic per tal d’orientar, aconsellar i potenciar la viabilitat dels seus projectes. L’organització va convocar fa uns dies la segona edició.