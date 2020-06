La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Alboraia llança una campanya per a aconsellar a la persones joves enfront de tots els canvis que estem vivint

Connect on Linked in

Des de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Alboraia, amb la col·laboració de l’IVAJ, s’ha preparat i s’està publicant una campanya per a ajudar a les persones joves en tots els canvis que estan havent d’afrontar aquests últims mesos.

Mitjançant les xarxes socials, en concret el compte d’Instagram de la Regidoria de Joventut (@AlboraiaJove), i els comptes de Twitter i Facebook de l’Ajuntament d’Alboraia, s’estan publicant una sèrie de vídeos per a conscienciar i ajudar a les persones joves.



El primer vídeo aconsella hàbits saludables i dóna alguns trucs per a afrontar millor tots els canvis que estan havent-hi respecte als seus estudis i la rutina diària en general.



La campanya també tracta en el seu segon vídeo problemes de les persones joves que poden haver-se vist afectats pel context actual, i informa de conductes addictives que afecten especialment la joventut, com les apostes.



En l’última peça audiovisual es parla de la importància de la convivència amb la família i saber compartir l’espai propi. La campanya tracta de conscienciar que aquesta pot ser una oportunitat per a compartir coses i donar-se suport mútuament.



En l’espot també es posa l’accent principalment en la importància de respectar les mesures sanitàries ara que poden tornar a quedar amb les seues amistats, perquè l’esforç realitzat continue permetent-nos avançar.