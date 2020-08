La Regidoria de Joventut de Sueca informa que el termini d’inscripció per al Curs de Monitors/es d’Activitats de Temps Lliure serà de l’1 a l’11 de setembre

Connect on Linked in

La Regidoria de Joventut vol informar del termini d’inscripció per al Curs de Monitor/a d’Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil el qual, enguany, a causa de la crisi sanitària per la Covid-19, ha patit un retard en la seua data d’inici. “Enguany, s’ha hagut de retardar l’inici del curs uns mesos a causa de la crisi sanitària, però volem des d’ací convidar al fet que participen a tots aquells interessats i interessades, que no es desanimen, perquè este curs suposa un plus de formació en el seu currículum. En coincidir amb l’inici del curs escolar, i per a evitar que se solapen i que siga incompatible l’assistència a tots dos, hem hagut d’allargar-lo un poc més, fins a desembre, ja que, a diferència d’altres anys, les classes s’impartiran únicament els divendres a la vesprada i dissabtes”, ha explicat la regidora de Joventut, Gema Navarro.



El curs s’iniciarà el 25 de setembre i finalitzarà el 23 de desembre. S’impartirà en horari de divendres (a la vesprada) i dissabtes (matí i vesprada). La instància es podrà presentar mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament (www.sueca.es), o bé físicament en el DIAC de l’Ajuntament, sol·licitant cita prèvia en el telèfon 960 919 138. En la sol·licitud que s’ha d’emplenar (de caràcter general, no específic) s’haurà d’especificar la inscripció en el Curs de Monitor/a d’Activitats de Temps Lliure, i s’haurà d’acompanyar d’una còpia del DNI. En la inscripció, que es realitzarà per rigorós ordre d’entrada, tindran prioritat les persones empadronades a Sueca.



El Curs de Monitor/a d’Activitats de Temps Lliure està homologat per l’IVAJ i destinat a majors de 16 anys. Consta de 35 places i el seu preu és de 73,26 euros.