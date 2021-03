La Regidoria de Joventut de València està condicionant un local ubicat al carrer Cavite, 25, per a ser convertit en un nou Centre Municipal de Joventut a la Malvarosa

Connect on Linked in

El nou equipament, situat al carrer Cavite, número 25, oferirà un servici d’informació, assessorament, formació i dinamització sociocultural, i disposarà d’una gran sala d’estudi

La Regidoria de Joventut està condicionant un local ubicat al carrer Cavite, 25, per a ser convertit en un nou Centre Municipal de Joventut quan finalitzen les obres i se li dote del mobiliari i equipament necessari. Així ho ha anunciat la regidora Maite Ibáñez, qui ha explicat que es tracta d’un local de grans dimensions amb una superfície útil de 284 m2, «que contribuirà a la dinamització de barri i a la millora dels servicis oferits als joves de la Malva-rosa».

Ibáñez ha explicat que «este nou equipament públic serà un suport per a les persones joves de barri, ja que en ell s’oferirà un servici d’assessorament juvenil i informació, a més de cursos i tallers, que milloraran la formació i ocupabilitat les persones usuàries». La regidora ha destacat que el local té un gran espai de 90 m2 que servirà com a sala de lectura i estudi perquè, ha subratllat, «volem donar suport als espais per a la cultura i la convivència veïnal». A més hi haurà altres sales que estaran destinades a l’atenció a el públic, el servici d’informació i assessorament, cursos i tallers, multiactivitats, etc. El centre obrirà quan finalitzen les obres de millora i modernització del local, i se li dote del mobiliari i equipament necessari.

Este nou equipament públic se suma a la biblioteca municipal que es preveu construir a la parcel·la situada entre l’avinguda dels Tarongers, l’avinguda de la Malva-rosa i el carrer del Pare Antón Martín, anunciat fa unes setmanes per la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana , Sandra Gómez. Ibáñez ha assegurat que les dos noves dotacions públiques «milloraran els servicis municipals oferits als veïns i veïnes de barri, i molt especialment a les persones joves».

Els Centres Municipals de Joventut disposen d’un servici permanent d’informació, assessorament, formació, dinamització sociocultural i incorporació a la vida social i activa de les persones joves en matèria de programes municipals, ocupació, oci, cultura, programes europeus, salut, medi ambient o participació. En ells, a més de prestar atenció juvenil des d’un criteri de proximitat, es realitzen cursos i tallers a més de servir com a aula d’estudi. En este sentit, Ibáñez ha posat com a exemple els tallers Apuntat’t, activitats gratuïtes d´oci educatiu o de caràcter formatiu sobre creixement personal, ocupació, idiomes, desenvolupament sostenible, gènere, activitats artístiques, cultura, prevenció de la violència, hàbits saludables, sexualitat o TIC.

UN ALTRE CENTRE AL CABANYAL-CANYAMELAR

La Regidoria de Joventut té previst construir un altre Centre Municipal de Joventut al districte dels Poblats Marítims, en este cas al barri del Cabanyal-Canyamelar, el qual estarà finalitzat en 2022. D’esta manera, «els servicis i programes que oferim des de la Regidoria de Joventut arribaran a més persones joves, seguint un criteri de proximitat», ha explicat Ibáñez. Quan finalitzen les obres de condicionament i s’instal·le el mobiliari i equips, este espai se sumarà a la xarxa de Centres Municipal de Joventut de la ciutat, que ja compta amb centres al barri d’Orriols, Russafa, Patraix, Sant Isidre, Trinitat, Algirós, Benimaclet, Campanar, Malilla, Natzaret, Grau Port i Ciutat Vella.