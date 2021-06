La Regidoria de Joventut de València una presentació pública dels 25 projectes premiats de les residències artístiques i culturals els dies 11 i 12 de juny

Connect on Linked in

Es presenten els projectes premiats de la tercera edició

La Regidoria de Joventut presentarà els 25 projectes premiats de les Residències Artístiques i Culturals. Les propostes es presentaran al públic el divendres 11, de 19:00 a 21:00 hores, i el dissabte 12, de 10:00 a 14:30 hores i de 16:00 a 20:30 hores en Espai Jove VLC, al carrer de Campoamor, 91. Les propostes creatives s’emmarquen en els àmbits d’arts visuals, teatre, cinema, música, fotografia, dansa, còmic o creacions audiovisuals.

D’esta manera es donarà a conèixer al públic general el resultat final del procés creatiu de les Residències Artístiques i Culturals, el programa de premis per a joves impulsat per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament. El concurs, que forma part del programa Cultura Jove, premia fins a un total de 25 joves i ofereix una ajuda econòmica de 3.000 euros amb la qual dóna suport als joves artistes i creadors locals per al desenvolupament del seu treball i a la seua presentació social. A més, es facilita l’ús d’equipaments i espais municipals.

En esta edició s’exposaran projectes com “Pieles“, un projecte participatiu que tracta sobre els conceptes d’autoimatge i identitat personal en xarxes socials, “Yo digital” que es basa en l’interès de tres ballarines per investigar a través de la dansa, la imatge que projectem o “BenimArt”, que consisteix en una iniciativa artística i cultural que vol donar a conèixer l’antic balneari de Benimar, contribuint a la memòria valenciana a través de l’art. Altres són “El afecto es revolucionario”, “Converses al rebedor: retrat intim del Cabanyal”, “Les notes silenciades”, “Atlas Y”, etc.

La regidora de Joventut, Maite Ibáñez, ha felicitat tots els joves premiats pels seus projectes artístics “de gran qualitat i marcats amb un gran compromís social”, i ha animat tothom a que s’acoste a conèixer els treballs. Per a la Regidoria, es tracta d’un programa “prioritari”, des de la certesa “que hi ha moltes persones joves que no poden desenvolupar el seu projecte cultural perquè no té els recursos suficients ni les instal·lacions on fer-ho i presentar-lo, per això, en esta edició hem reforçat la nostra aposta amb este programa, perquè no ens podem permetre perdre talent jove per motius econòmics “, ha explicat.

Els projectes tenen un caràcter nou, utilitzen el període de la residència com a laboratori de producció cultural, investigació i difusió i busquen reflexionar, a través de l’obra i el seu procés creatiu, sobre l’entorn social. Durant el procés de creació, tant les xarxes socials de la Regidoria de Joventut com la dels artistes han anat donant a conèixer l’evolució dels projectes.

Un altre dels objectius és fer que els participants creen sinèrgies amb l’objectiu de crear futurs projectes, generar espais d’intercanvi d’experiències i teixir una xarxa artística per a la difusió i visibilització dels projectes de la població jove de la ciutat.