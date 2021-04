La Regidoria de Joventut edita una guia per fomentar l’associacionisme juvenil en València

Print This Post

La Regidoria de Joventut, amb la col·laboració de la Regidoria de Sanitat, ha publicat una guia sobre l’associacionisme a la ciutat de València. La guia, la primera que existeix en la ciutat, orientarà els joves en la creació, direcció i manteniment d’una associació. La regidora de Joventut, Maite Ibáñez, destaca que “esta guia convida a la participació dels joves per tal que posen en comú, reflexionen, compartisquen i desenvolupen activitats culturals, esportives o solidàries”.

Maite Ibáñez recorda que “l’associacionisme i la participació democràtica és un dret constitucional però de no res val si trobem obstacles i ens falten eines per a vèncer-los”. Per això, segons la regidora, “la guia és una ferramenta útil i pràctica que fomenta la participació i que dóna servei al teixit associatiu de la ciutat”.

Ibáñez creu que “no té sentit disposar d’una Regidoria de Joventut sense comptar amb els joves, sense col·laborar amb el teixit associatiu, que és un altaveu d’informació i que ens trasllada quines són les necessitats de la joventut i la realitat de la ciutat a través de la mirada dels joves”.

La guia de l’associacionisme juvenil, que té versió digital i en paper, explica tots els passos legals, administratius i comptables per crear i desenvolupar una associació. La publicació s’endinsa en els beneficis i inconvenients d’esta forma legal, dels distints tipus d’estructura organitzativa, de les activitats que es poden realitzar i dels camps d’actuació d’este tipus d’entitats.

La presidenta del Consell de la Joventut de la ciutat de València, Ana Domínguez, ha assegurat que “una tercera part dels joves espanyols entre 14 i 31 anys formen part d’una associació o participen en una activitat de voluntariat. Una xifra més baixa que en altres països europeus”. Davant eixes xifres, Domínguez creu “que hem de preguntar-nos per què”. La presidenta del Consell de la Joventut considera que “la precarietat laboral o l’excessiva burocràcia són algunes de les causes”.

València disposa en l’actualitat de 13 centres municipals de joventut i pròximament s’afegiran els que hi ha previstos al Cabanyal i a la Malva-rosa.