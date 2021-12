La Regidoria de Joventut estén les seues activitats i cursos als Pobles de València

Connect on Linked in

L’objectiu de la iniciativa és descentralitzar els programes de la Regidoria perquè les persones joves que visquen als Pobles pugan accedir més còmodament a les activitats presencials oferides

La Regidoria de Joventut ampliarà l’oferta de cursos d’idiomes, les accions formatives i altres activitats als Pobles de València a partir de gener de l’any que ve. La regidora de Joventut, Maite Ibáñez, ha explicat que, mitjançant esta iniciativa, “volem que la nostra programació arribe cada vegada a més gent jove”.

Maite Ibáñez ha explicat que l’objectiu de la iniciativa és “descentralitzar” les activitats de la regidoria de Joventut, perquè les persones joves que visquen “més allunyades del nucli urbà ho tinguen més fàcil per accedir als programes que oferim”, per això que la intenció és que la iniciativa “continue i es consolide” en els propers anys.

Els cursos tindran lloc a Benimàmet, per donar servici a la gent jove dels Pobles de l´Oest, a Borbotó, per a la dels Pobles del Nord, i a Castellar-l´Oliveral, per a la dels Pobles del Sud, i es desenvoluparan a instal·lacions municipals. Això suposa un pas important en la descentralització de les activitats juvenils presencials de la Regidoria, ja que fins ara es desenvolupaven principalment als centres municipals de Joventut i a l’edifici Espai Jove VLC, al carrer Campoamor. D’esta manera, les persones interessades no s’hauran de desplaçar fins a estos espais situats al nucli urbà de la ciutat, sinó al poble més pròxim en què es desenvolupe l’activitat. A més, s’ofereixen cursos de manera en línia.

Ibáñez ha recordat que un dels objectius de la Regidoria enguany ha sigut reforçar la formació en idiomes i ampliar el nombre de places dels cursos formatius i de les activitats d´oci saludable, i per al 2022, “estendrem l’oferta als pobles i involucrar les persones joves, perquè hi haja més participació”. En este sentit, ha destacat que “pretenem que les persones joves de València, visquen al centre urbà o a les poblacions que hi ha distribuïdes al nostre terme municipal, tinguen la possibilitat d’accedir als servicis de la Regidoria”.

Entre els cursos que es posaran a disposició l’any que ve, a més de Eines, es troba Idiomes Joves, un programa per facilitar que les persones joves puguen aprendre idiomes de manera gratuïta mitjançant cursos formatius i de conversa en anglès i valencià. A través d’estos cursos, “donem suport als que vulguen aprendre, millorar i perfeccionar estes llengües, així com millorar les opcions d’ocupabilitat, mobilitat o superació dels exàmens oficials”, ha explicat Ibáñez.