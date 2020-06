La Regidoria de Joventut i Esports de Paiporta treballa per a obrir la piscina lúdica d’estiu a meitat de juliol

Connect on Linked in

La Regidoria de Joventut i Esports treballa els últims dies per a obrir la piscina lúdica d’estiu de Paiporta a meitat del pròxim mes de juliol. D’acord amb les últimes directrius marcades per les autoritats sanitàries per a previndre contagis del coronavirus Covid-19, l’aforament de la piscina estarà limitat, hi haurà dos torns (matí i vesprada), i la reserva i compra d’entrades es realitzarà únicament per internet.



El personal de la Regidoria d’Esports i el Servei Municipal d’Esports (SME) es manté alerta davant de qualsevol canvi en la normativa per a elaborar el protocol i posar en marxa la instal·lació amb totes les garanties de seguretat. En els pròxims dies es portaran a terme treballs de desinfecció de tots els elements de l’entorn, els jocs i la pròpia piscina. També en els pròxims dies, l’SME donarà a conéixer tots els detalls relatius a la restricció d’aforament i les normes que hauran de seguir les persones usuàries.