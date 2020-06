La Regidoria de Joventut i Esports obri la preinscripció per al Campus d’Estiu de Paiporta

Connect on Linked in

L’activitat es portarà a terme al poliesportiu municipal amb totes les mesures de seguretat marcades per les autoritats sanitàries. El termini per a apuntar-se es perllonga fins al 30 de juny. Tres clubs esportius locals també programen activitats

La Regidoria de Joventut i Esports ha obert aquest dimarts la preinscripció per al Campus d’Estiu, que es portarà a terme al poliesportiu municipal aquest mes de juliol. El Campus complirà amb totes les garanties de seguretat i la normativa marcada per les autoritats sanitàries, i es presenta com una alternativa esportiva i d’oci per a satisfer les necessitats de les xiquetes i xiquets, i també de les mares i pares, per a facilitar la conciliació laboral i familiar.



La preinscripció es pot formalitzar exclusivament en línia, al web paiporta.es/campus. Les places estan limitades i hi haurà dos torns, del 6 al 17 de juliol, i del 20 al 31. El preu de cadascun dels torns és de 54 euros. Les activitats tindran lloc de dilluns a divendres, entre les 9.00 i les 14.15 hores del migdia. Donades les competències de la Regidoria de Joventut i Esports, el Campus d’Estiu està dirigit a xiquetes i xiquets entre 8 i 16 anys, com ha succeït tradicionalment amb les activitats estiuenques promogudes des d’aquesta àrea municipal.



El Campus d’Estiu complirà amb totes les exigències de seguretat per a previndre contagis del coronavirus Covid-19. L’entrada als matins serà escalonada per a evitar aglomeracions de persones. Les xiquetes i xiquets estaran dividits en grups d’unes 10 persones, tal com marquen les autoritats sanitàries per a les activitats grupals en aquest moment de la desescalada.



L’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, ha assenyalat que “des de la Regidoria de Joventut i Esports s’ha volgut oferir una alternativa que supose un respir per a les xiquetes i xiquets, els i les joves del poble, que han passat un confinament molt dur aquests últims mesos”. Martín ha afegit que “es complirà estrictament la normativa de seguretat en matèria sanitària”.



La regidora de Joventut i Esports, Marian Val, per la seua banda, ha assenyalat que l’àrea ha fet “l’esforç necessari per oferir una activitat esportiva i d’oci enfocada a la gent més jove, amb seguretat i que vol donar resposta a les necessitats de conciliació de les famílies paiportines”.



Tres campus d’esports més

D’altra banda, tres clubs esportius de la localitat també portaran a terme campus d’estiu amb la col·laboració del Servei Municipal d’Esports de Paiporta. Es tracta del club de karate Tamashi-Do, i dels clubs de futbol Paiporta CF i el Club de Futbol E1 València-Paiporta. La informació sobre les inscripcions i les condicions d’aquestes activitats per a xiquetes i xiquets es troben en els espais web de cada entitat.

