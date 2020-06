La Regidoria de Joventut oferirà el curs de monitor d’oci i temps lliure al setembre

Connect on Linked in

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sueca oferirà enguany el curs de monitor d’oci i temps lliure el mes de setembre en lloc d’a la fi de juny com s’ha fet en els últims anys. El motiu és la situació excepcional de crisi sanitària que hem passat i la incertesa cap a com evolucione la nova normalitat. “Volem informar a totes les persones que estiguen interessades a presentar-se, que el curs s’oferirà en les mateixes condicions que altres anys però, en esta ocasió, s’iniciarà a la fi de setembre. Hem preferit ajornar-lo per a veure com evolucionava la situació i garantir les màximes condicions de seguretat”, ha explicat la regidora de Joventut, Gema Navarro.



A finals del mes d’agost, s’oferirà tota la informació sobre el curs a través de les xarxes socials i la pàgina web de l’Ajuntament. El termini d’inscripció serà de l’1 a l’11 de setembre. El curs finalitzarà al desembre i es desenvoluparà durant els divendres i dissabtes, en el Casal Jove.