La Regidoria de Joventut reprèn el programa «Sense filtres»

El projecte «Sense filtres» de la Casa Jove La Torta es va iniciar durant el període de confinament en 2020 amb l’objectiu d’escoltar les veus, en primera persona, del col·lectiu jove del municipi perquè pogueren aportar una mirada diferent sobre la seua percepció i mostrar-la així a la resta de la societat.

Com han viscut i viuen els nostres joves la situació actual que estem travessant amb la Covid19? Amb este objectiu va nàixer «Sense filtres», una proposta de la Regidoria de Joventut que volia comptar amb joves de diverses edats i ocupacions per a d’esta manera, donar una mirada més amplia sobre les experiències del moment. Ara, després d’uns mesos, es reprèn la iniciativa, perquè, ja en la Trobada de professionals de Joventut, es va seleccionar el projecte com a bona pràctica per a ser exposada a l’InFòrum 2020 celebrat al mes de novembre. En eixe espai d’intercanvi d’experiències es recolliren propostes que varen ser innovadores durant el període de confinament.

Segons manifesta la regidora de l’àrea de Joventut, Raquel Hervás, «Escoltar els i les joves de #sensefiltres ha de ser una constant perquè tinguen espais des dels quals mostrar com són i així convertir-se en referents per a altres joves que estiguen en situacions semblants».

L’agenda jove ja proposa esta setmana, amb motiu de la celebració del Dia europeu de la Salut sexual, una entrevista amb Mariló Àlvarez Sanchis, escriptora i il·lustradora, que en el seu llibre «La taxidermista d’emocions» mostra diverses situacions que afecten les qüestions fan sentir una salut sexual plena. L’entrevista podrà ser seguida en directe al canal d’Instagram, @cijPicassent, este dijous 11 de febrer, a les 18 hores.