La Regidoria de Joventut torna a oferir el Curs de Primers Auxilis davant la gran demanda que va obtindre l’any passat

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sueca ha decidit tornar a oferir en este mes d’abril, el Curs de Primers Auxilis per a persones a partir de 16 anys que es va impartir el mes de novembre passat, davant la gran demanda de participació que va obtindre i que va provocar que molts i moltes interessats i interessades a rebre’l es quedaren sense opció per falta de places. “Entre els diferents cursos que proposarem al llarg d’enguany, hem decidit tornar a oferir el de Primers Auxilis perquè va haver-hi moltes persones que no van poder assistir en completar-se ràpidament l’aforament. D’esta manera, facilitarem que cap de les persones interessades es quede sense rebre esta formació, de gran importància per a tota la societat”, ha explicat la regidora de Joventut, Gema Navarro.

El curs s’impartirà en el Casal Jove, del 26 al 29 d’abril, de 17.30 a 20.30 hores. Les inscripcions es podran realitzar descarregant-se la fulla corresponent de la pàgina web de l’Ajuntament www.sueca.es i presentant-la, amb totes les dades emplenades, en el Casal Jove, del 13 al 15 d’abril, de 18 a 20 hores. El curs és gratuït i amb places limitades.