La regidoria de Majors de l’Ajuntament de Burjassot anima a les persones majors a mantindre’s actives, amb senzills exercicis

Connect on Linked in

rpt

Els dies seguits a casa fan que inevitablement ens moguem menys i que el canvi en la nostra rutina ens espente al sedentarisme i a les perilloses hores seguides en el sofà o en el llit. Però està àmpliament provat científicament, i recomanat sanitàriament, que l’exercici físic, encara que siga d’intensitat lleu, té nombrosos beneficis per a l’organisme, tant a nivell purament físic com mental i emocional.

Per tot això, la regidoria de Majors que dirigeix Mª Ángeles Navarro, vol contribuir al fet que les persones majors de Burjassot disposen d’algunes eines per a, almenys una estona al dia, moure una mica el cos amb unes senzilles taules d’exercicis. Així, Cristina Jiménez, la professora del taller de gerontogimnasia que s’imparteix en alguns centres socials de Burjassot, està compartint, en les xarxes socials, sessions curtes d’exercicis per a persones majors, basats sobretot en la mobilitat de les cames i braços, així com de coll i cervicals i estiraments i tots ells d’intensitat molt lleu.

A partir d’ara, els vídeos es podran veure en el canal de Youtube de l’Ajuntament de Burjassot i en la secció de vídeos de la web municipal, igual que també estan disponibles en la pàgina de Facebook d’Alcaldia. Amb aquestes xicotetes píndoles de gimnàstica, les persones majors poden invertir en el seu benestar personal durant el confinament i practicar allò de mens sana in corpore sa.