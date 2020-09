La Regidoria de Medi Ambient i Benestar Animal aconsegueix que les desinfeccions dels pipican tinguen una periodicitat mensual

Connect on Linked in

La falta de previsió heretada per l’anterior govern municipal sobre la neteja i desinfecció d’estos espais, feia que quedara en l’aire el seu manteniment



La Regidoria de Medi Ambient i Benestar Animal ha aconseguit que la neteja i desinfecció dels pipican de la ciutat es realitze de manera mensual, després d’incloure este servei en el contracte de plagues amb l’empresa responsable. “És cert que disposem d’estos espais canins que contribueixen a tindre la ciutat més neta però, quan es van crear i van inaugurar, no es va tindre en compte el seu manteniment, el qual ha romàs anys sense l’atenció que requeria i, per tant, sense que s’escometera com es deu. Estos llocs necessiten d’una neteja i desinfecció periòdica i ara, per fi, s’està realitzant per a major benestar i seguretat dels usuaris i usuàries”, ha explicat la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Carmen Pérez.



En concret, l’empresa especialitzada està fent els treballs de neteja i desinfecció en els pipican de la ciutat, situats en Jardins del Sequial, Ciutat de Pamplona i parc caní de la Senda de les Vaques. “El contracte depén del departament de Serveis però, aprofitant el procés de nova licitació, des de la regidoria de Medi Ambient i Benestar Animal vam proposar la inclusió de la desinfecció mensual d’estos espais, ja que no estava contemplada en cap lloc”, ha assenyalat Pérez.



Segons ha informat l’empresa encarregada dels treballs, s’està aplicant un producte bactericida, viricida i desinfectant que no requereix de període de seguretat, per la qual cosa es pot fer ús inmediat del pipican.