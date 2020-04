La Regidoria de Medi Ambient inicia, com cada any, les tasques de control i prevenció del mosquit tigre

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca ha realitzat durant el mes de març passat els treballs de neteja d’embornals, séquies, fonts i qualsevol altre punt que presente làmines d’aigua acumulada, per a posteriorment aplicar tractaments a fi de combatre les plagues de mosquit tigre.



El primer d’estos tractaments es va realitzar durant els dies 1, 2 i 3 d’abril, i està previst que el pròxim es duga a terme a principis de maig. Estos tractaments són aplicats per l’empresa LOKIMICA, contractada pel Consorci de la Ribera, del qual forma part l’Ajuntament de Sueca, amb l’objectiu de combatre les plagues de mosca negra i mosquit tigre, i consisteixen en l’aplicació d’un producte biocida en aquells espais susceptibles d’albergar mosquit tigre, en llocs de pública concurrència, com ara embornals, i en el riu Xúquer i la xarxa de séquies on es pot produir la cria de mosca negra.



Des de la Regidoria de Medi Ambient es recorda a la població que “les intervencions dutes a terme des de l’Administració només poden actuar sobre una xicoteta part del problema del mosquit tigre, ja que, estadísticament, un 80% del focus de cria apareix en l’àmbit privat, com a habitatges, terrenys, empreses, etc. Per tant, és molt important la col·laboració ciutadana per a evitar llocs on puga acumular-se la més mínima quantitat d’aigua (amb un centímetre cúbic basta) durant almenys una setmana seguida, suficient per a completar el cicle del mosquit tigre”, ha assenyalat la regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez.



Respecte a les restriccions causades pel COVID-19, l’empresa LOKIMICA informa que les diferents resolucions ministerials avalen este tipus de serveis públics com a essencials i, per això, continuaran treballant amb la major normalitat possible durant este període d’alarma sanitària. També remarquen, per a tranquil·litat de la població, que totes les activitats que duen a terme es realitzaran reforçant en tot moment les mesures d’higiene