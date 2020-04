La Regidoria de Medi Ambient recorda a la ciutadania la prohibició de tirar tovalloletes humides pel vàter

Connect on Linked in

La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sueca recomana a la ciutadania una actuació responsable a l’hora de desfer-se de les tovalloletes humides. Les últimes xifres publicades en els mitjans indiquen que, durant el període de confinament, s’ha produït un augment de les conductes irresponsables que continuen utilitzant els vàters com a papereres per a desfer-se d’elles. El fet de romandre més temps a casa, i d’utilitzar-les amb més freqüència per a mantindre les mans netes, ha provocat un augment d’un 25% més de presència de tovalloletes convertides en residus en les depuradores.



Per això, des de la Regidoria de Medi Ambient es recorda a la ciutadania, que encara actua així, que esta pràctica “causa problemes de funcionament derivats de l’obstrucció en els equips de tractaments d’aigües residuals; no sols en els d’entrada, sinó que continuen tenint efecte també en punts posteriors de la línia de tractament. Hem de conscienciar-nos tots i totes que les tovalloletes no són paper higiènic i, per tant, no estan preparades per a ser tirades al vàter”, ha recordat la regidora de l’àrea, Carmen Pérez.



Des del departament de Medi Ambient es recorda també que, segons l’Associació Espanyola de Proveïments d’Aigua i Sanejament (AEAS), les tovalloletes i productes etiquetats com a ‘Aptes per a tirar pel vàter’, basant-se en una guia de recomanacions de les associacions de fabricants, han de ser etiquetats com ‘No tirar pel vàter’, fins que s’acorde un estàndard tècnic amb el sector de l’aigua.