La regidoria de Mobilitat sostenible de València impulsa un estudi per a soterrar part de la Ronda Nord

Connect on Linked in

El Ple de l’Ajuntament aprovarà demà la quarta modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost Municipal de 2021 que suposarà una injecció econòmica de 215.000 euros per a la Regidoria de Mobilitat Sostenible. Amb esta partida, “esta delegació impulsarà quatre projectes destinats a millorar la mobilitat dels ciutadans i l’accessibilitat de la ciutat”, segons ha ressaltat el regidor Giuseppe Grezzi en informar dels tràmits que s’inicien per a l’adequació de les parades d’autobusos de l’Empresa Municipal de Transports (EMT).

Els altres tres projectes que s’activen amb este muntant són: l’execució de sis eixos per als vianants per a interconnectar els barris i els principals equipaments de la ciutat, la construcció d’un carril bici unidireccional en Tres Forques, i el possible soterrament de part de la Ronda Nord per a connectar la ciutat de València, a l’altura de Benimaclet, amb l’horta protegida. “Es tracta d’un estudi per fixar criteris tècnics i econòmics d’eixa intervenció, i després ja vindria la licitació de la redacció del projecte si és viable”, ha aclarit l’edil en relació a l’esmentat soterrament.

El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha explicat que “es tracta de grans projectes que, dissenyats en el marc de l’objectiu de recuperar espai per a la ciutadania i millorar la mobilitat, es duran a terme per fases, amb estudis de costos, inversions i possible finançament”.

En primer lloc, segons ha informat l’edil, 80.000 euros es destinaran a la licitació de la redacció del Projecte Global d’Accessibilitat que suposa l’adequació de les parades d’autobusos de l’EMT que així ho requerisquen, i la millora dels accessos a estes, mitjançant franges de rajoles acanalades, contraste tacte-visual o encreuaments semaforitzats i accessibles, així com enrajolat conforme a la normativa d’accessibilitat. “Amb esta actuació es facilitarà el transvasament de persones usuàries a maneres de transport més sostenibles, un percentatge elevat de les quals presenta condicionants especials d’accés bé per ser persones majors, menors, amb mobilitat reduïda, i mares i pares transportant carrets de bebé, entre altres circumstàncies”, ha aclarit Grezzi.

En segon lloc, 70.000 euros aniran destinats a la realització d’un estudi informatiu o avantprojecte d’execució de sis eixos per als vianants principals i dos secundaris, ja contemplats en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de 2013, per la qual cosa es pretén revisar el ja executat i coordinar les actuacions amb els altres servicis de l’Ajuntament per a l’establiment d’estes àrees de prioritat per als vianants, places, carrers, voreres i creus, i donar continuïtat a itineraris per als vianants evitant interrupcions i barreres en les connexions. “Amb este projecte, que estarà lligat al dels itineraris verds, s’assegura una adequada interconnectivitat entre barris i l’accés als principals equipaments de la ciutat en condicions òptimes per a les i els vianants”, ha matisat el regidor en destacar que “actualment el 52% dels desplaçaments registrats són per als vianants”

En tercer lloc, 50.000 euros s’invertiran en la redacció del projecte de carril bici de Tres Forques, “que serà unidireccional, tal com s’ha acordat amb el veïnat, i contemplarà una intervenció major en la zona per a millorar els passos de vianants, amb senyalització i instal·lació de semàfors”.

Finalment, la Regidoria de Mobilitat Sostenible dedicarà 15.000 euros per a l’execució d’un altre estudi informatiu o avantprojecte d’una proposta ciutadana de soterrament de part de la Ronda Nord per a connectar la ciutat de València, a l’altura de Benimaclet, amb l’horta protegida “mitjançant una alternativa de transició més ecològica i amable entre tots dos espais”. “Es tracta d’estudiar la viabilitat per a analitzar quines serien les característiques constructives necessàries d’este soterrament i a quants diners podria ascendir el cost de l’actuació, que a priori afectaria el tram de la circumval·lació que va des de la rotonda de la Torre de Miramar fins a la rotonda d’entrada a Alboraia”.