La Regidoria de Participació Ciutadana de Picassent prepara un pla de treball amb les associacions locals

Picassent compta amb un bon nombre d’associacions locals que treballen pel benestar i l’oci de la ciutadania des de diferents vessants. Per això, ara, amb estos nous temps marcats per la Covid19, des de l’àrea de Participació Ciutadana està preparant-se la confecció d’una seu virtual amb l’objectiu d’oferir formació i assessorament a les associacions i col·lectius locals per tal d’estudiar també les seues necessitats i posar en valor el seu treball.



Segons manifesta el regidor de l’àrea, Salvador Morató, «La reconversió i l’adaptació des de la Participació Ciutadana en estos nous temps és més que necessària per ajudar a la ciutadania, a través d’eixos vertebradors com son les associacions, a millorar el lloc on viuen. I eixe és ara el nostre propòsit».



A hores d’ara, ja s’estan portant a terme diverses tasques per estudiar les necessitats associatives. El punt de partida s’ha establert en una ronda de contactes amb totes elles per tal de conformar una base de dades que facilite tota la informació per establir objectius.



Altres aspectes que també es portaran a terme seran la innovació i la persecució de nous objectius en la nova normalitat; com presentar projectes i com realitzar reunions telemàtiques eficients.