La Regidoria de Patrimoni d’Alzira instal·la un panell al cementeri amb la història del recinte

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Regidoria de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament d’Alzira ha instal·lat un panell al cementeri municipal en el que es pot conéixer el passat i present del recinte.

Construït a finals del segle XIX amb la finalitat de inhumar els cossos dels habitants d’Alzira, ja que fins a eixe moment els fèretres eren dipositats en l’interior d’esglésies com Santa Caterina i Santa Maria, així com en els voltants de les mateixes. També les inhumacions tenien lloc en els diversos convents amb que contava la vila, com el de Caputxins o el de Sant Agustí.

Alzira va comptar amb el Fossar de Santa Caterina, un cementeri amb molt de renom en la seua època, que per motius de salut pública va deixar de ser utilitzat a finals del segle XVIII passant a utilitzar-se un altre lloc ubicat en la partida de Tulell, però la seua capacitat es va veure desbordada arran la Guerra del Francés i les diverses epidèmies. Això va ser el detonant per a la construcció de l’actual recinte en la partida del Pla de Corbera, un lloc on els tarongers rodegen la necròpoli.

El cementeri amb que comptem a dia de hui ha sofrit tres ampliacions, ocupant un total de 42,3 hectàrees. Actualment no compta amb zona de soterrament a terra, comptant únicament amb la possibilitat de ser soterrat en nínxols.

«Amb la col·locació del panell al cementeri municipal seguim amb la línia de la Regidoria de Patrimoni de dotar d’informació tots els elements característics i emblemàtics de la nostra ciutat», ha manifestat la regidora encarregada de l’àrea, Isabel Aguilar.

Alzira té un cementeri d’estil mediterrani amb planta rectangular on es visible de manera clara el pas entre la primera ampliació i les successives amb respecte a la nomenada zona històrica on trobem un sector carregat de patrimoni escultòric i arquitectònic.