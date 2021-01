La Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals de València ha adquirit l’obra d’Antonio Fillol titulada “Valenciana amb cistell de flors”, del 1920

Print This Post

Es tracta de la primera Crida al Patrimoni realitzada per l’Ajuntament de València



La Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals ha adquirit l’obra d’Antonio Fillol titulada “Valenciana amb cistell de flors”, del 1920. Es tracta d’un oli sobre llenç dedicat, signat i datat a una cantonada inferior amb la inscripció “A Paco Báguena, del seu bon amic A. Fillol. València, 1920”. El seu estat de conservació és bo, amb mínimes pèrdues per l’antiguitat de l’obra.



Format a l’Escola de Belles Arts de Sant Carles de València junt amb Ignacio Pinazo, Antonio Fillol és sens dubte un dels artistes més importants del realisme social a Espanya, a més de contribuir notòriament al desenvolupament de l’impressionisme en l’Estat espanyol.



Present en col·leccions com el Museu del Prado o el Museu Sant Pius V, Fillol va representar nombroses escenes populars d’ambientació valenciana, com la present obra, que mostra una jove xica vestida de valenciana, sostenint un cistell amb roses en un paisatge de tarongers.



En este quadre, Fillol desenvolupa un altre dels seus gèneres més abundants, el retrat, aconseguint transmetre amb mestratge una imatge propera, natural i d’agradable malenconia d’una jove valenciana. L’obra posa en relleu el seu gran domini de la llum a través de la seua suau i delicada pinzellada.



Cal destacar també el domini de la tècnica impressionista per separar diferents profunditats i centrar l’atenció de l’espectador en el cos de la jove i el centre de la cistella, protagonistes indubtables de la composició.



La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, afirma que “es tracta d’un quadre de qualitat tècnica inqüestionable, que per color, tema i autor enriquirà les col·leccions municipals, completant altres obres de Fillol que ja posseeix el Museu de la Ciutat”.



La compra de l’Ajuntament de València s’emmarca en la Crida pel Patrimoni que pretén incrementar les col·leccions municipals amb l’adquisició d’objectes artístics i antiguitats.

Esta és la primera vegada que l’Ajuntament realitza esta convocatòria per adquirir fons artístics “amb la finalitat de pal·liar els efectes de la crisi provocada pel coronavirus al sector de l’art”, ha explicat la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals.

La regidoria ha adquirit esta obra per valor de 3.500 €, i se suma a les que ja es van anunciar en anteriors setmanes del “Zoco Moro” de José Benlliure per un import de 14.500 €, que es destinarà a ampliar l’obra expositiva de la Casa-Museu Benlliure, i les vinyetes de José Grau sobre l’Encobert de València, també adquirides per un import de 3.500 euros.