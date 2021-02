La Regidoria de Polítiques d’Igualtat de Sueca fa públics els resultats d’una enquesta realitzada a la població sobre igualtat real i violència de gènere

Connect on Linked in

La Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Sueca va preparar una enquesta a la ciutadania el mes de novembre passat amb motiu de la celebració del Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Entre les variades accions que van dur a terme per a commemorar este dia, des del departament es va preparar esta enquesta, que s’oferia junt a les mascaretes personalitzades que van regalar a la ciutadania, de la qual ara s’han fet públics els resultats. “El motiu de l’enquesta va ser realitzar un estudi estadístic poblacional sobre la igualtat i la violència de gènere, gràcies al qual hem pogut conéixer, de primera mà, quines són les inquietuds de la ciutadania sobre este tema i quines accions podem desenvolupar per a millorar en este sentit, destacant, entre les activitats més importants propostes a fi d’aconseguir una igualtat real entre dones i homes, les de caràcter formatiu, educatiu i cultural”, ha explicat la regidora de Polítiques d’Igualtat, Gema Navarro.



L’enquesta ha sigut realitzada per un total de 502 persones, de les quals un 69,12% són dones, i un 30,87%, homes. El 69% es troben en franges d’edat compreses entre els 36 i els 75 anys. Pel que respecta als resultats, es desprén que més d’un 60% de la població enquestada no coneix el Pla d’Igualtat per a la Ciutadania. Per als que sí que ho coneixen, les àrees que consideren més rellevants són, per ordre de preferència: l’educació, la violència de gènere, la formació i la salut.



D’altra banda, el resultat de l’enquesta reflecteix que més d’un 40% de la població no coneix l’existència del Jutjat especialitzat en violència de gènere amb què compta Sueca (encara que no és un jutjat expressament especialitzat en violència de gènere, la qual cosa li atorgaria més recursos i competències, sí que realitza algunes d’estes funcions). Així mateix, més d’un 50% de la població enquestada tampoc ha rebut formació sobre violència de gènere. Atesa l’edat de la majoria de les persones que han realitzat l’enquesta, per al Departament de Polítiques d’Igualtat resulta d’interés esta dada, ja que la formació en esta matèria és molt actual; encara que el 98,80% considera rellevant rebre este tipus de formació.