La Regidoria de Promoció Econòmica dona visibilitat a autònoms i professionals de Godella a través la pàgina web municipal

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament de Godella, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica, oferirà visibilitat a tots els autònoms i professionals de la localitat a través d’una secció específica en la pàgina web municipal en la qual es podran consultar les seues dades de contacte.

Esta campanya de promoció permetrà que tots els professionals de Godella, tinguen o no un negoci obert, oferisquen els seus serveis a la resta de la ciutadania. Així, es busca que persones que es dediquen a l’advocacia, assessoria, pintura, espectacles, jardineria, entre altres sectors, puguen donar a conéixer els seus serveis específics entre la població.

Les persones que desitgen estar en esta base de dades de comerços i professionals poden donar-se d’alta en la pàgina web https://www.godella.es/va/mapacomercial a través del formulari en línia o imprés.

Teresa Bueso, regidora de Promoció Econòmica, ha explicat el motiu de la creació d’esta base de dades: “Volem que la ciutadania conega a tots els nostres professionals i comerços perquè puguen acudir a ells quan necessiten un servei concret”.

“Tots els professionals del nostre poble necessiten promoció i este espai en la pàgina web servirà per a això. Vivim una situació complicada per culpa de la COVID-19 i qualsevol eina que permeta la promoció serà de gran utilitat per al nostre teixit de professionals i comerços”, ha afegit la regidora.