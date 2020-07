La Regidoria de Salut i la Conselleria de Sanitat presenten el projecte pilot “Menjar Segur”

Connect on Linked in

Emiliano García ressalta que “esta mesura és per a garantir la qualitat i seguretat en els establiments de València”

El projecte promou una Guia de Pràctiques d’higiene per a l’autocontrol i el desenvolupament d’un sistema de puntuació dels establiments de restauració. El divendres passat va tindre lloc la presentació del projecte pilot “Menjar Segur”, impulsat conjuntament per la Regidoria de Salut i Consum de l’Ajuntament de Valéncia i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en col·laboració amb la Federació Empresarial d’Hostaleria de València.

En la reunió informativa celebrada en la sala d’actes de les instal·lacions del Complex Esportiu i Cultural La Petxina, el regidor de Salut i Consum, Emiliano García, va donar compte de la posada en marxa d’este projecte pilot que “servirà per a millorar i validar la implantació de la guia de pràctiques correctes per al sector i també la implementació del sistema de qualificació dels establiments, actualment en desenvolupament”.



Durant la sessió, García va explicar que “el projecte té com a referent l’actual legislació alimentària de la Unió Europea, que insta les empreses alimentàries a disposar de sistemes d’autocontrol basats en l’Anàlisi de Perills i identificació dels Punts de Control Crític (APPCC)”. Estos sistemes constitueixen el fonament jurídic de la gestió de seguretat dels aliments a escala europea que han d’observar els operadors econòmics i són la base sobre la qual es duguen a terme els controls oficials.



Per a determinades activitats, la legislació de la UE reconeix que les pràctiques higièniques correctes poden reemplaçar el seguiment dels punts de control crítics, establint que els membres fomentaran: l’elaboració de guies de pràctiques correctes d’higiene aplicant els principis del sistema APPCC i encoratjant la seua difusió i ús.



D’altra banda, el Reglament (UE) 2017/625 del Parlament Europeu i del Consell de 15 de març, relatiu als controls i altres activitats oficials, indica que “les autoritats competents realitzaran els controls oficials amb un elevat nivell de transparència” i establix que es podrà posar a la disposició del públic informació sobre la qualificació dels operadors individuals basant-se en els resultats d’un o diversos controls oficials sempre que es complisquen determinades condicions.



Atesos estos motius, la Direcció General de Salut Pública i Addiccions promou: d’una banda, el desenvolupament d’una Guia de Pràctiques correctes d’higiene sectorial que constituïsca el pla d’autocontrol dels establiments de restauració, i per un altre, el desenvolupament d’un sistema de puntuació d’establiments de restauració col·lectiva comercial que garantisca la transparència dels seus controls oficials en el procés de qualificació.



Així mateix, Emiliano García, ha remarcat “el gran impacte que té el sector de la restauració en l’economia de la Comunitat Valenciana i l’esforç que els empresaris realitzen diàriament a fi de garantir la seguretat dels aliments que posen a la disposició dels ciutadans en termes de qualitat i de seguretat, conceptes que són d’especial rellevància en els actuals temps de pandèmia”.



L’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de la platja de les Arenes, l’Associació de Comerciants del Centre Històric de València i València Premium han col·laborat amb l’Ajuntament per a agilitar el contacte amb els establiments i animar-los a participar en el projecte.