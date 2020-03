La Regidoria de Sanitat entrega a la Policia Local material per a evitar el contagi de coronavirus

Connect on Linked in

La Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament de Sueca ha facilitat als agents de la Policia Local de Sueca material divers per a previndre la propagació del coronavirus. El regidor responsable de l’àrea, José Miguel Giménez, ha fet lliurament, en la Central de la Policia, de mascaretes i gel antisèptic per a evitar els contagis al tractar-se d’un cos que està en continu contacte amb la població.



“Amb este material preventiu, els nostres policies, no sols estan millor preparats per a evitar el contagi i la propagació del virus, sinó també per a seguir tots els protocols a l’hora d’actuar davant un possible cas”, ha explicat Giménez.