La Regidoria de Sanitat i el Fòrum d’Associacions Locals de Sueca proposen a la ciutadania un repte culinari el pròxim 24 de maig

Els objectius són la cura de la nostra salut al mateix temps que la promoció del consum en el comerç local i de proximitat i l’enfortiment de la xarxa entre veïnat i associacions



Diumenge que ve 24 de maig, la ciutadania de Sueca està convidada a participar en un repte original proposat per la Regidoria de Sanitat i el Fòrum d’Associacions Locals de la ciutat. L’objectiu és aconseguir que tota la localitat menge arròs eixe dia a través d’esta acció participativa que busca enfortir les xarxes de suport mutu entre els veïns i veïnes del municipi, als quals se’ls anima a cuinar, el pròxim 24, utilitzant un dels ingredients més típics de la nostra localitat com és l’arròs.



En paraules dels organitzadors, “amb esta activitat col·lectiva es pretén implicar els ciutadans i ciutadanes per a posar en relleu els valors comunitaris durant la desescalada del confinament, al mateix temps que animar a la gent a elaborar els seus plats amb ingredients saludables i de proximitat, en este cas l’arròs, a partir de receptes creatives o tradicionals. Un altre dels objectius principals és la cura de la nostra salut, promovent el consum local i de proximitat per a donar suport a les botigues del municipi”.



Des de l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Sanitat, han mostrat tot el seu suport a esta acció com fan amb totes aquelles que sorgeixen des del col·lectiu. “Sueca és un municipi saludable, igualitari i inclusiu, i treballem per a fomentar la salut i el treball comunitari en la població. Enguany és diferent per les circumstàncies del confinament; per això, volem fer una acció especial sobretot reforçant el consum local, el comerç de proximitat, i poder arribar a totes les persones. Per això, dins de les activitats proposades, s’ha organitzat un dinar online comunitari, saludable i típic de la nostra terra, com és l’arròs”, ha explicat el regidor de Sanitat, José Miguel Giménez.



La ciutadania participant compartirà fotos de la compra i preparació del seu plat en les xarxes socials. Amb l’etiqueta #granetagranet, es publicaran en Facebook i Instagram fotografies del procés d’elaboració, així com dels plats d’arròs cuinats el mateix dia 24. A més, per a poder arribar a les persones que no utilitzen o no tenen accés a les xarxes digitals, el Fòrum anima també al municipi a realitzar una campanya de difusió telefònica per a convidar al veïnat a sumar-se a la iniciativa, sent esta una de les parts més cuidades de l’acció.



A més del veïnat, es comptarà amb la complicitat del teixit associatiu comercial i d’altres professionals que estiguen directament relacionats, com per exemple l’associació de comerciants Arrima’t o el gremi d’hostalers i restauració.



Esta peculiar trobada/dinar arrosser constitueix una de les variades activitats promogudes en la localitat pel Fòrum d’Associacions de Sueca, creat en 2018, i que, en l’actualitat, està format per 25 associacions vinculades a la promoció de la salut.



Després de dos anys de vida, en els quals s’ha treballat per a millorar el municipi des de la salut de les persones, les associacions suecanes continuen teixint la seua xarxa amb el treball col·lectiu i reinventant-se, ara més que mai, enfront de les circumstàncies adverses que estem vivint. Per això, des del Fòrum es pretén animar a la població de Sueca a aprofitar esta situació com una oportunitat per a continuar generant noves maneres d’enfortir les relacions comunitàries veïnals juntament amb el teixit associatiu, perquè consideren que esta és la millor manera de superar el repte que hui ens toca viure. “Així doncs, anima’t! Pensa el teu plat d’arròs, penja les millors estovalles que tingues al teu balcó o finestra, i dona’t un homenatge arrosser el pròxim 24 de maig!”, ens animen des de l’organització.

Les associacions participants en la iniciativa són: Cor Echo Vocis, de la Societat Ateneu Musical; la Junta Local Fallera de les Falles de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes; AFEM RB (Associació de familiars i malalts mentals Ribera Baixa); A Passar-ho Bé, per a persones adultes amb diversitat funcional i intel·lectual; AFIS (Associació Fibromiàlgia Sueca); AMISUCO (Associació de Minusvàlids Físics de Sueca i Comarca); AFASU (Associació de Familiars amb Alzheimer Sueca); A.F.U.C.O.M. (Associació de Familiars dels Usuaris del Centre Ocupacional Municipal); Creu Roja Espanyola; AMPA Col·legi Nostra Senyora de Fàtima; C.E. SUTRAIL; Muntanyeta dels Sants-Acció Ecologista-Agró; Pense Pensions Dignes; ADOPS, associació de pacients de càncer; Consell de la Joventut de Sueca; Tabalaina Muixeranga de Sueca; Junta Local Contra el Càncer de Sueca; APASU (Associació de Pares d’Autisme de Sueca i comarca); SPORTSA; CEAR Sueca; Refugi Els Àngels; Càritas Interparroquial; Arrima’t al comerç local de Sueca, FUNSASM, Fundació que atén persones amb malaltia mental.