La Regidoria de Seguretat Ciutadana amplia la capacitat d’un pàrquing en fer treballs de condicionament i reordenació

Connect on Linked in

La Regidoria de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Sueca ha procedit al condicionament del pàrquing situat en l’avinguda del Mestre Serrano, en l’espai també utilitzat com a recinte firal. “En concret, hem fet treballs de senyalització viària i reordenació del trànsit a l’interior del pàrquing, a fi d’aconseguir una major optimització de l’espai existent i, en conseqüència, un major nombre de places d’aparcament, tal com ens havia demandat el veïnat de la zona”, ha assenyalat el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez.



Al no existir senyalització viària, els aparcaments es produïen de manera desordenada, infrautilitzant l’espai existent i reduint considerablement la seua capacitat, a més dels problemes que es produïen a l’hora d’accedir o eixir del pàrquing. Ara, després dels treballs de reordenació, la capacitat es duplicarà amb 189 places, més 6 per a persones amb discapacitat. Així mateix, s’evitarà l’aparcament de vehicles de gran tonatge, com ara camions frigorífics, per als quals es destinen altres zones de la ciutat. “Es tracta d’una actuació molt demandada pels veïns i veïnes. Amb ella, hem aconseguit una optimització de les places d’aparcament dins del projecte global que comprén tota esta zona, en la qual s’està estudiant una nova ubicació per a aparcaments, a fi de dignificar així tot l’espai al voltant de l’avinguda Vila i Honor de Corbera”, ha explicat Carlos Ramírez.