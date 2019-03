La regidoria de Seguretat Ciutadana de Xirivella destaca l’absència d’incidents rellevants durant les falles

Connect on Linked in

La regidoria de Seguretat de l’Ajuntament de Xirivella, que dirigeix Josep Manel Moret, valora molt positivament els resultats de la campanya de control de petards en l’entorn de l’IES Gonzalo Anaya durant els dies previs a les festes de falles. Es tracta d’un tema que havia provocat queixes en anys precedents i que ara s’ha atallat, gràcies a la col·laboració de les Associacions de Pares i Mares i de la direcció del centre i a l’actuació dels agents i de la prefectura. «Des de fa molts anys en el túnel de l’entrada a l’IES Gonzalo Anaya sempre havia segut molt problemàtic, però enguany no hi ha hagut cap queixa per ús indegut de petards», explica Josep Moret, regidor de Seguretat Ciutadana.

L’èxit de la campanya es basa en la organització de la presència policial en l’entorn de l’institut i en les xarrades que prèviament es van realitzar en els diferents centres de Xirivella sobre el bon ús dels petards.

En paraules de Julia Aroca, presidenta de l’AMPA de l’IES Gonzalo Anaya: «Els pares i mares que formem part de l’AMPA de l’IES Gonzalo Anaya estem molt contents amb esta bona notícia. Des de fa molts anys, hem estat reivindicant mesures respecte a l’ús dels petards com les xarrades que s’han impartit enguany entre la joventut».

Una altra actuació de la Policia Local ha sigut el reforçament de la revisió de les senyalitzacions d’ocupació de la via pública instal·lades per les comissions falleres. Tampoc en este cas s’han rebut queixes del veïnat per problemes com ara accés a garatges.

L’Ajuntament agraïx la col·laboració de les Associacions de Pares i Mares, dels agents policials, de la prefectura, de les comissions falleres de Xirivella, de Protecció Civil, bombers, Policia Local, Creu Roja i brigades de la SAV. Gràcies al treball conjunt, s’han pogut disfrutar de les Falles 2019 a Xirivella sense problemes rellevants.