La Regidoria de Seguretat Ciutadana es veu obligada a contractar externament els serveis de senyalització viària

El regidor responsable lamenta la situació que s’ha trobat de falta de personal per a estes funcions



A causa de les necessitats existents de millorar la senyalització viària de Sueca, tant vertical com horitzontal, i davant la manca de recursos humans existent en l’actualitat, la Regidoria de Seguretat Ciutadana ha contractat a una empresa externa estos treballs amb l’objectiu que la ciutat no veja minvat el servei. “Davant les deficiències en la senyalització viària i la precarietat dels recursos humans que ens hem trobat, ens hem vist obligats a recórrer a una empresa externa per a dur a terme estos treballs (pintura de passos de vianants, pintura de pàrquings per a persones amb mobilitat reduïda, etc.) i ordenació del trànsit, a fi que els nostres ciutadans i ciutadanes no hagen de lamentar estes manques”, ha assenyalat el regidor responsable, Carlos Ramírez.



La falta de treballadors que realitzen les funcions d’obrer i pintor, així com de materials suficients per a poder atendre les necessitats de regulació del trànsit i seguretat viària, ha provocat la contractació urgent d’estos serveis que han començat a realitzar-se ja durant este mes de desembre.