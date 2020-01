La Regidoria de Seguretat Ciutadana redueix l’estacionament de vehicles en alguns carrers del centre per a millorar la circulació i la seguretat

Connect on Linked in

La Regidoria de Seguretat Ciutadana està desenvolupant durant estos dies uns canvis quant a l’estacionament de vehicles en algunes de les vies més pròximes al parquing del carrer l’Orient. Estes actuacions suposaran la prohibició d’aparcament en tots dos costats d’estos carrers, les dimensions dels quals aconsellen l’eliminació dels vehicles estacionats per a prevaldre la seguretat de les persones i millorar la circulació. “La intenció és aconseguir que fluïsca la circulació en esta zona, al mateix temps que vetlar per la seguretat i integritat de la ciutadania. Les dificultats que s’han trobat molts vehicles, especialment els més voluminosos, en accedir o eixir del parquing pels carrers estrets pròxims, ha provocat que prenguem estes mesures pel bé de tots”, ha explicat el regidor responsable, Carlos Ramírez.



En concret, la prohibició d’estacionament en els dos costats s’ha establit als carrers: Canaleta, des de la ronda de Bernat Aliño fins al carrer la Punta, un carrer molt estret utilitzat com a via d’eixida per a molts vehicles que estacionen en el parquing; el carrer l’Orient, des del carrer dels Patilots fins al carrer la Punta; i al carrer la Punta, des del carrer Bonaguia fins al carrer dels Magraners.



“El nostre objectiu principal és vetlar per la seguretat de les persones. Molts d’estos vehicles, en trobar-se amb altres aparcats en estos carrers estrets, necessitaven fins i tot pujar per les voreres per a poder circular. Els girs per ells també es feien molt dificultosos; per este motiu s’ha decidit actuar, millorant així la seguretat viària i la fluïdesa en el trànsit”, ha afirmat Ramírez.