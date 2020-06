La regidoria de Serveis Urbans d’Alzira dona solució a la colònia felina de la piscina d’estiu

Connect on Linked in

La regidoria de Serveis Urbans ha condicionat un espai per a acollir la colònia felina ubicada a les instal·lacions de la piscina municipal descoberta. Es tracta d’una zona ubicada darrer de l’Hort de Ros, al costat dels horts urbans, als afores de la ciutat.



Davant l’obertura de la piscina municipal d’estiu, l’Ajuntament d’Alzira va comprovar que s’havia creat una colònia de gats i s’havia de buscar una nova ubicació per mantenir les condicions de seguretat i sanitàries dels usuaris d’esta instal·lació. Per això que de la regidoria de Serveis Urbans s’ha construït un nou refugi per a esta colònia, on s’han realitzat tasques de millora perquè els gats puguen romandre amb total la seguretat i amb les unes condicions adequades.



L’espai que ocuparà esta colònia s’ha netejat totalment i ha sigut desbrossat, a més s’ha construït un refugi metàl·lic per tal que els gats puguen estar a cobert i s’ha instal·lat un sistema d’aigua corrent perquè els gats puguen veure. La finalitat d’esta intervenció ha sigut la de cuidar pel bé dels animals i dotar-los d’un espai segur.



El regidor responsable de les àrees d’Esports i Serveis Urbans, Fernando Pascual, ha demanat una primera reunió amb Lacua, protectora d’animals d’Alzira i actual gestora del Pla de Control de Colònies felines de la ciutat, per conéixer la procedència de les declaracions que la protectora li adjudica com a regidor responsable de la instal·lació: “Davant les acusacions abocades per part de Lacua a través de les xarxes socials i mitjans de comunicació, vull manifestar que en cap moment esta protectora s’ha posat en contacte amb mi i per tant les declaracions que m’atorguen són totalment falses”. L’edil també ha afegit que “Des del primer moment des de les meues regidories hem estat treballant per donar una solució a este problema per tal d’assegurar el benestar i la salut dels usuaris de la piscina d’estiu així com dels gats que s’han assentat a esta instal·lació”.