La Regidoria de Serveis Urbans d’Alzira i Aigües de València incidixen amb la campanya «Beu aigua de l’aixeta»

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alzira, des de la Regidoria de Serveis Urbans junt amb Aigües de València, empresa concessionària del subministrament de l’aigua potable, tornen a incidir en la campanya «Beu aigua de l’aixeta», amb la que es perseguix apropar als alzirenys les raons per les quals l’aigua que brolla de les nostres aixetes és totalment apta per al consum, ja que està molt controlada amb nombroses analítiques, a més de contindre un mínim de clor, un element desinfectant que garantix totes les condicions de potabilitat, salubritat i protecció de la salut.

Des de l’inici de la passada legislatura es va iniciar una ferma aposta per aconseguir que l’aigua fora de qualitat i donar, per tant, una alternativa a l’opció de comprar aigua embotellada, amb l’important estalvi que això comporta. «Ho hem fet possible gràcies a la bona disposició de l’empresa subministradora que en tot moment treballa colze a colze amb la Regidoria aconseguint que l’aigua que ens aplega a les llars siga la que té menys nitrats des que hi ha registres en l’aigua subministrada a Alzira», ha manifestat Fernando Pascual, regidor encarregat de l’àrea de Serveis Urbans.

Les informadores cíviques estaran al llarg dels pròxims dies informant en diversos punts de la ciutat de les raons per les quals veure aigua de l’aixeta és apte per al consum humà, ja que entre altres qüestions la xarxa pública d’aigua potable d’Espanya és segura i està garantida sanitàriament; la seua composició química és molt semblant a la de les aigües embotellades; aconseguix evitar tones de residus plàstics que suposen un vertader desastre mediambiental; evita l’emissió de gasos d’efecte hivernacle derivats de l’elaboració de botelles i el seu transport; és un acte de consciència social, a més de ser molt més barata que l’aigua embotellada.

El regidor posa com a exemple el consum que realitza una família de quatre membres que bevent aigua embotellada gasta 876 euros a l’any, mentre que si beuen aigua de l’aixeta el gasto anual és només de 6 euros.