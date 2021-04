La Regidoria de Serveis Urbans d’Alzira neteja i desinfecta el panells d’expressió lliure

Print This Post

La Regidoria de Serveis Urbans, de l’Ajuntament d’Alzira, ha procedit a la neteja i desinfecció, dins del programa COVID-19, dels panells d’expressió lliure instal·lats en diversos punts de la ciutat.

Estos panells van ser ubicats en setembre de 2015, amb la finalitat de ser una eina on qualsevol puga expressar-se de manera lliure, per tal d’evitar que la publicitat acabe en el mobiliari urbà.

«Alzira compta amb vint-i-dos panells en què qualsevol ciutadà pot fer-ne ús per ambdues cares, com a suport dels anuncis de particulars o col·lectius, i formen part de l’oferta de suports publicitaris que l’Ajuntament d’Alzira té disponibles», segons manifesta Fernando Pascual, regidor encarregat de l’àrea.

Alzira va ser de les primeres ciutats a dotar amb este element la via pública i, sis anys després de la col·locació dels panells, el balanç és totalment positiu, tot i que encara cal incidir en la necessitat del fet que és en el panells, i no en els fanals o les façanes, on s’ha de col·locar la publicitat.