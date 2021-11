La Regidoria de Serveis Urbans està instal·lant paviment ignífug a l’emplaçament de la falla Josep Pau

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La ciutat d’Alzira ja compta amb paviment ignífug en diversos emplaçaments on es planten monuments fallers. Als llocs ja existents cal sumar el de la falla Josep Pau, ja que s’han iniciat les tasques per a la col·locació de llambordes que possibilitaran que l’espai on es planta el monument quede protegit davant les elevades temperatures que patix el sòl en el moment de la cremà.

Com en la resta de comissions que ja compten amb este tipus de llambordes van a aprofitar-se les obres per a la instal·lació d’una placa de marmol amb l’escut i nom de de Josep Pau amb la referència a la commemoració del 50 aniversari de la falla que es va complir el passat exercici del 2020.

«Amb este tipus d’actuacions ajudem a preservar l’espai urbà de la ciutat, ja que l’empedrat en granit ignífug ajuda a no deteriorar l’espai on es planta el monument. Amb esta mesura millorem els espais urbans, fent d’Alzira una ciutat més neta i cuidada», segon Fernando Pascual, regidor encarregat de l’àrea de Serveis Urbans.