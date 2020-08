La Regidoria de Serveis Urbans i FOVASA d’Alzira obrin una oficina d’atenció ciutadana

Connect on Linked in

Per tal d’estar més a prop del ciutadà i escoltar totes les seues propostes la Regidoria de Serveis Urbans de l’Ajuntament d’Alzira junt amb l’empresa FOVASA, encarregada de la neteja viària i la recollida de fem i cartó, han obert una oficina d’atenció ciutadana al carrer Lisardo Piera, 5.



De 10 a 14 hores presencialment es pot comunicar qualsevol incidència en la via pública per tal de donar-li una eixida el més ràpid possible.



Encara que reiteradament s’estan portant a terme campanyes de conscienciació per a evitar la brutícia i l’acumulació de deixalles a la via pública, este fet s’ha convertit en una constant a la nostra ciutat, la qual cosa no només crea molèsties i malestar entre el veïnat, també dona als que visiten la nostra ciutat una mala visió dels qui vivim en ella amb l’acumulació de trastos al voltant dels contenidors en lloc de dipositar el que ja no ens servix a l’Ecoparc, la qual cosa ens aporta un doble benefici, per una banda col·laborem a mantindre en condicions l’entorn urbà i per l’altra acumulem punts cada vegada que visitem l’Ecoparc que acaben sent-nos descomptats del nostre rebut de la taxa de reciclatge.



“A ningú de nosaltres ens agrada viure en una ciutat on s’acumulen les deixalles pel carrer de manera reiterada, fent cas omís a les múltiples campanyes de conscienciació per tal d’evitar tal circumstància. Com que la nostra tasca és vetlar perquè la ciutat mostre una imatge acollidora i neta hem volgut fer un pas més amb l’obertura d’esta oficina d’atenció al ciutadà per tal d’afavorir la comunicació directa amb l’empresa encarregada de gestionar la neteja a la nostra ciutat, pensem que així el veïnat disposa d’una eina molt valuosa que ens permet a tots mantindre un major control en l’objectiu de tindre un nucli urbà net i en òptimes condicions de salubritat”, ha manifestat Fernando Pascual, regidor de Serveis Urbans.



Cal recordar que este servici d’atenció directa se suma al d’atenció telefònica 96 241 74 54 per tal de gestionar amb l’empresa la retirada de trastos vells, mobles, electrodomèstics, etc, de manera totalment gratuïta.