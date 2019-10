La regidoria de Serveis Urbans s’ha reunit amb l’Associació Empresarial Alzira per tractat el problema del cartó comercial

Print This Post

El regidor de Serveis Urbans, Fernando Pascual, i la tècnica responsable del contracte de neteja i residus de l’Ajuntament d’Alzira, s’han reunit este matí amb l’Associació Empresarial Alzira per tractar la problemàtica de la falta de conscienciació per dipositar el cartó comercial per part de les empreses i comerços.

El regidor ha pogut explicar al President de l’Associació Empresarial, Raul Tudela i a la responsable del polígon de Tisneres, Cristina Benetó, quina és la situació actual del cartó comercial, i el servei de recollida facilitat per l’Ajuntament.

Alzira disposa d’un servei especial de recollida de cartó diari destinat a facilitar al xicotet i mitjà comerç ubicat al casc urbà el tractament correcte del cartó d’embalatge generat per la seua activitat. Amb la finalitat d’alliberar la capacitat dels contenidors blaus destinats a la recollida de paper i cartó generat a l’àmbit domèstic.

A la reunió s’ha acordat treballar conjuntament per conscienciar als comerciants i empresaris en este tema del cartó, així com per millorar la imatge de la ciutat.