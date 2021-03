Connect on Linked in

La iniciativa compta amb el suport d’institucions públiques, col·lectius fallers i associacions empresarials

La Regidoria de Turisme, a través de Visit València, ha impulsat una campanya per a mantindre la visibilitat de les Falles, tant en l’àmbit nacional com internacional, “perquè, arribat el moment, estes festes continuen sent un focus d’atracció de visitants, motor econòmic i de desenvolupament per a la nostra societat”. El regidor de Turisme i president de Visit València, Emiliano García, ha explicat que esta iniciativa, denominada ‘Més fallers que mai’ “és una suma forces i voluntats en un moment molt complicat per als principals sectors econòmics vinculats a la festa”. Així mateix, ha ressaltat que la iniciativa “també pretén generar impactes positius i elevar l’ànim del col·lectiu faller, al qual es convida a realitzar alguns plans en línia relacionats amb les Falles prevalent sempre la responsabilitat i el respecte total a les restriccions sanitàries i a aquelles persones que ho estiguen passant malament en estos moments”.

Esta campanya compta amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana, el Patronat de Turisme de la Diputació de València, la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), la Federació Empresarial d’Hostaleria de València (FEHV), el Gremi d’Artistes Fallers, la Interagrupació, Falles de Secció Especial, la Federació de Falles 1ªA, la Federació de Falles d’Enginy i Gràcia, i Junta Central Fallera.

El regidor Emiliano García ha destacat que “les Falles són la millor manera de projectar la nostra manera de ser al món, de mostrar que som un poble unit, creatiu, fins i tot en circumstàncies com les actuals. I volem fer-ho des de la responsabilitat i les restriccions que la situació sanitària ens exigeix.”

“No obstant això -ha afegit- necessitem mantindre la visibilitat de la nostra festa Patrimoni Immaterial de la Humanitat i volem ser un aparador per als sectors vinculats a la festa, donar visibilitat a les iniciatives que des dels diferents gremis s’estan impulsant i involucrar a la societat, les institucions i les empreses”.

UN POBLE QUE CREIX DAVANT L’ADVERSITAT

Segons ha manifestat el regidor, la filosofia que marca esta campanya, i que comparteixen totes les institucions que la impulsen, és que “som un poble que ens creixem davant l’adversitat, tirant d’enginy, creativitat i passió. Per això enguany en el qual no se celebraran les Falles al març, ens toca demostrar-ho i ser més fallers que mai”.

En l’àmbit visual, la campanya fa protagonista a les icones de les Falles: la pirotècnica, les flors, la música, la indumentària, la gastronomia; i l’etiqueta #mesfallersquemai acompanyat del proposat per Junta Central fallera, #fallesvirtuals.

Respecte a algunes de les propostes, el comerç valencià vertebrarà una “plantà” molt especial per tota la ciutat. A iniciativa del Gremi d’Artistes Fallers, amb la col·laboració de la CEV i les comissions falleres, molts comerços seran “L’aparador de les Falles” a partir del 15 de març- tradicional dia de la Plantà.

A més, durant la setmana fallera es realitzaran xarrades amb els principals protagonistes de les festes que podran ser seguides a través de les RRSS de Visit València. El 15 de març, conjuminant falles amb la Capitalitat Mundial del Disseny, es realitzarà “Dissenyant foc” una interessant entrevista en directe per a descobrir com és el procés de creació d’una falla de secció especial de la mà d’un artista faller i el seu dissenyador.

El 16 de març, data en la qual les comissions infantils recullen els premis obtinguts per les falles infantils en les diferents seccions, així com de presentacions infantils, Cavalcada del Ninot i llibrets de falla, es reviurà l’emoció de celebrar amb l’entrevista: “Guanyar el 1r Premi de la Secció Especial”. En ella, parlarem de la part més emotiva de la festa i compartirem experiències i vivències de l’últim any.

Pel que respecta al 18 de març i 19 de març, es comptarà, respectivament, amb les tertúlies “Ser Faller/a i Artista”, per a compartir experiències amb els grans protagonistes de les falles, i “La Cremà”, una xarrada distesa amb un grup de divulgadors en línia de la festa fallera, on es repassarà algunes de les cremàs més importants de la ciutat de València.