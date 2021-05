La Regidoria d’Economia de Paiporta tramita en tres mesos 434.000 euros en ajudes a negocis locals del Pla Resistir

Connect on Linked in

El expedients continuen la seua tramitació i les ajudes arriben a quasi 240 empreses, microempreses, treballadores i treballadors autònoms. «Ara més que mai, hem d’estar al costat dels comerços i locals d’hostaleria», afirma la regidora, Beatriz Jiménez

La Regidoria d’Economia, Ocupació i Comerç de Paiporta ha tramitat sol·licituds d’ajudes del Pla Resistir per valor de 434.544 ,12 euros per a negocis locals, quan es compleixen tres mesos de l’inici del pla.



Segons es desprén de les dades actualitzades pel personal tècnic de l’àrea a mitjans de maig, l’Ajuntament ha donat curs a vora 240 expedients, resolts en 8 juntes de govern local, i que han suposat una injecció d’ajudes sense precedents a la localitat.

Encara hi ha sol·licituds per informar i

, i s’espera que en pocs dies queden tancats tots els expedients. La previsió és que s’acabe atorgant el total previst per a aquest pla d’ajudes que té com a objectiu mitigar els efectes de la pandèmia sobre els negocis que més han patit per les restriccions sanitàries.

«Ara més que mai, hem d’estar al costat dels negocis locals i de proximitat, siguen comerços o locals d’hostaleria, perquè superen la pandèmia i puguen continuar creant llocs de treball i riquesa que es queda al poble», ha afirmat la regidora, Beatriz Jiménez. Des que es va aprovar el Pla Resistir de la Conselleria d’Economia Sostenible de la Generalitat Valenciana, «a l’Ajuntament hem posat tots els esforços en resoldre les sol·licituds amb la major celeritat possible», ha conclòs Jiménez.



ajudes concedides de 434.544 euros corresponents al Pla Resistir se sumen als més de 110.000 euros transferits ja en el pla municipal d’ajudes, aprovades ara fa un any, i que s’afegiren a les impulsades en primer terme per la Generalitat, tant a través de Labora com de la Conselleria d’Economia. D’aquesta manera, en tan sols un any, l’Ajuntament de Paiporta acabarà donant més de 600.000 euros en ajudes a negocis afectats per la pandèmia.

El finançament de les ajudes, que arribaven als 2.000 euros per empresa i 200 euros més per persona contractada, correspon a la pròpia Generalitat, a la Diputació de València i a l’Ajuntament.



Pla Resistir és una iniciativa de la Generalitat Valenciana per a donar oxigen als sectors més afectats per les restriccions sanitàries derivades de la pandèmia, és a dir, empreses, microempreses, treballadores i treballadors autònoms dels sectors culturals, turístics, d’hostaleria i esportius.

La dotació total del pla ha sigut de 500 milions d’euros, repartits entre les ajudes parèntesi, amb 160 milions, les directes corresponents a autònoms i empreses, de 80 milions, altres a través de préstecs bonificats i participatius de l’Institut Valencià de Finances (IVF), ajudes extraordinàries a l’oci nocturn, a l’artesania, al sector del taxi i al transport regular i discrecional.